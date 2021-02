Giovinazzo: la città di Perseo

Sabato 27 ore 17.00 appuntamento con PugliAnostra alla scoperta del centro storico di Giovinazzo. Giovinazzo è la destinazione perfetta per una piacevole passeggiata: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale: "Le nostre guide vi mostreranno gli angoli nascosti della città ed i tesori che le nostre chiese conservano gelosamente da secoli".

Costo: 10 euro

Centro storico

Cattedrale dell’Assunta

Palazzi nobiliari

Arco di Traiano

Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II c/o fontana

Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono