Gipe 2023, scambio culturale organizzato dall’associazione italiana studenti di fisica per promuovere l'internazionalizzazione della città di Bari

L’evento che si aprirà a Bari il 5 Ottobre con una cerimonia presso il Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin, accoglierà studenti provenienti da tutta l’Italia e la Germania, per parlare di fisica e non solo.



Tra il 5 ed il 9 Ottobre il dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin, insieme a diversi altri luoghi della città di Bari e del territorio pugliese, sarà sede di un evento internazionale che coinvolgerà studenti di fisica italiani e tedeschi. L’iniziativa nasce all’interno dell’Associazione Italiana Studenti di Fisica per creare un network fra gli studenti di fisica di tutta Europa ed ha avuto già tre precedenti edizioni nel 2017, 2018 e 2019, svoltesi rispettivamente nelle città di Amburgo, Trieste e Dresda. La quarta edizione del GIPE (acronimo di German Italian Physics Exchange), prima dopo la pandemia, è stata invece organizzata e gestita dal comitato locale di Bari dell’AISF.



I tre principali obiettivi su cui verterà l’evento sono la diffusione delle ricerche in ambito fisico, e dello sviluppo delle relative applicazioni industriali, che hanno luogo in Puglia, la condivisione di momenti di socialità fra studenti, atti alla creazione di un proficuo legame internazionale, ed infine la valorizzazione del territorio pugliese sia dal punto di vista delle opportunità che esso offre ad uno studente o giovane ricercatore, che ad un turista che decida di visitare la nostra splendida regione: il programma dei cinque giorni è infatti denso di attività. La parte scientifica si compone di sessioni plenarie, parallel session e tour dei laboratori scientifici del Dipartimento di Fisica di Bari, dell’INFN, e dell’azienda aerospaziale SITAEL, attiva tra l'altro nella produzione di satelliti. Le prime sono sostanzialmente conferenze tenute da ricercatori, principalmente attivi a Bari, che sono inseriti in un ampio ventaglio di progetti di ricerca diversi; nelle seconde invece si lascia spazio ai dottorandi che partecipano all’evento per esporre in breve i contenuti delle proprie ricerche. Non manca, come già anticipato, un ampio programma culturale che include visite guidate di luoghi storici delle città di Bari e di Polignano a Mare. Vi saranno, oltretutto, anche innumerevoli eventi di convivialità tra studenti, tra cui un gioco a quiz con tema scientifico ed una festa con musica dal vivo.



Diversi enti pubblici e privati che operano sia a livello nazionale che a livello internazionale hanno sostenuto il comitato locale di Bari dell’AISF nell'organizzazione dello scambio culturale. Primi fra tutti il dipartimento di Fisica di Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che oltre ad ospitare diverse parti dell’evento nelle loro strutture, hanno permesso al comitato di avvalersi di alcuni loro ricercatori nelle sessioni plenarie. Al di fuori degli ambienti di ricerca ci sono poi il comune di Bari ed il comune di Polignano a Mare, che con i loro patrocini hanno consentito di rendere l’intero evento più dinamico, selezionando per numerose attività luoghi del territorio barese e pugliese. Infine, tra gli sponsor internazionali oltre alla IAPS (International Association of Physics Students) e alla DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft), si annovera anche l’azienda Magnitude Instruments, attiva nella produzione di strumenti scientifici e con sede negli Stati Uniti, che invierà un proprio rappresentante per descrivere le tecnologie innovative da essa sviluppate.



Gallery





Per gli interessati, alcune parti del GIPE sono aperte al pubblico. Oltre alla cerimonia di apertura, che si svolgerà il giorno 5 Ottobre al Dipartimento di Fisica, ci sono le sessioni plenarie nei giorni del 6 e 8 Ottobre, rispettivamente al Dipartimento di Fisica ed all’Officina degli Esordi, e le parallel session il giorno 7 Ottobre in una sala fornita dal comune di Polignano a Mare. Tutte le attività dell’evento saranno svolte interamente in inglese e hanno come destinatari persone che in fisica abbiano quantomeno delle solide basi. Maggiori informazioni sull’evento possono essere trovate sul sito.