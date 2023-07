XIII edizione Gipsyland, musica, arti ed enogastronomia, mercatini, busker e tanto altro

Sabato 22 luglio torna per la XIII edizione Gipsyland, il festival itinerante internazionale con la vocazione per le arti e l’enogastronomia. Con il 2023 arriva il tempo di spostarsi e di immergersi in un nuovo territorio con l’avveniristico carrozzone di attrazioni, musicisti e dj. Gipsyland, che da oltre un decennio incanta migliaia di persone, approda dunque nella suggestiva località di Noci, il luogo di Bacco delle Gnostre, la sagra più famosa della Puglia. Quest'anno l’evento ha trovato la sua dimora in una maestosa masseria, il Podere di Torre Abbondanza, uno spazio rurale ampio e affascinante che permette di godere liberamente delle luci del nuovo giorno.



Le porte di Gipsyland si apriranno alle ore 20.00 per dare il benvenuto con un grande mercatino vintage, marcando questa XIII edizione anche con il ritorno delle giostre per il divertimento dei più giovani. Il festival è infatti pensato per un pubblico assolutamente trasversale, fatto di famiglie e di cultori della musica, per gli intenditori di enogastronomia e per gli amanti dei territori bucolici. Gipsyland si distingue infatti per la sua vocazione familiare, unendo tradizione e modernità in un'unica esperienza. Le prime ore della serata saranno dunque dedicate alle famiglie, che da sempre abbracciano il concetto di Gipsyland, un vero e proprio connubio tra la sagra di un tempo e l'atmosfera contemporanea. Per venire incontro al pubblico delle prime ore, il ticket al botteghino avrà un costo speciale di soli 10€ fino alle 21:30.



Oltre a ciò, sarà possibile gustare una vasta selezione di delizie culinarie tipiche della tradizione pugliese. Tra le prelibatezze offerte, vi saranno le famose bombette di Martina Franca, gli spaghetti all'assassina baresi, i panzerotti fritti, le pittole leccesi, le bruschette con caciocavallo, specialità di Noci, panini goumert, crêpes dolci e salate, e molto altro ancora.



La parte di spettacolo raggiungerà l'apice con il concerto dei Folkabbestia, in programma alle ore. 23:00, storica band barese formatasi nel 1994 che ha portato il folk autoctono ai clamori nazionali grazie a una formula tanto sapiente quanto irriverente.

Per questa edizione, il dj Sgamo ha coinvolto Funclab Records, un collettivo artistico fondato nel 2016 che funge anche da etichetta discografica e promotore di eventi culturali. Le due crew ospiteranno Lady Shaka, un'artista multidisciplinare cresciuta tra le Isole del Pacifico e la Nuova Zelanda, e Michael Mills, producer di origini ghanesi già supportato da Rolling Stones, Noisey e Rockit.it. Il dj di apertura sarà Slu, mentre a chiudere ci sarà lo stesso Sgamo, capace di miscelare l’hip hop e con i suoni che ha sperimentato nei club e nei rave.



Fra i nomi di punta della serata ci sarà Fedele Ladisa, anche lui affascinato da hip-hop e r'n'b ed ormai noto in mezzo mondo grazie ai suoi set super coinvolgenti, realizzati con sintetizzatori e drum machine. Sullo stesso stage ci sarà inoltre Matt Edwards, anche conosciuto come Radio Slave, figura di grande influenza nella cultura club moderna ed intestatario della label REKIDS. A completare i nomi di caratura internazionale troviamo poi Nicolas Lutz, di base a Berlino e vero maestro della dancefloor, appassionato del vinile e indomabile cercatore di perle sonore fra i solchi dei supporti fonografici.



Da Brooklyn arriva Morgan, dj/produttrice/fotografa con 15 anni di esperienza sui giradischi, con uno stile che dall’hip-hop si muove senza attraverso tutti i generi e altri stili, sia percussivi che ecletticamente ritmici. Il fronte europeo è invece rafforzato dal musicista, dj e produttore Cabanne, un riferimento in Francia per l'underground house music. Fin dagli anni '90 Cabanne è immerso nel mondo della musica grazie alla sua formazione come chitarrista, elemento che li ha portato ad avere un’attitudine unica nelle sue produzioni fuori dall’ordinario.



Accanto alla sezione musicali, divisa in ben 5 aree, Gipsyland offre anche un ricco programma di intrattenimento, con una varietà di spettacoli in grado di accontentare ogni preferenza. Dalle performance di artisti di strada e giocolieri ai set dei dj più eclettici, il festival offrirà un'esperienza decisamente unica. In primis con lo spettacolo di flamenco assieme al chitarrista Jimmy Troccoli assieme a Samira, eccezionale danzatrice del ventre della Apulia Raks Sharki. Quest’anno, per rafforzare la matrice pugliese dell’evento, la parte musicale riparte da nomi noti come Andrea Fiorito, capostipite di un’intera generazione di autori locali, oltre ai già citati Fedele e Sgamo per ampliarsi verso nuove istanze creative. Sono infatti previsti i live dei giovani Gea, G.Sepe, Candyvan, la performance elettronica dei tranesi Marco Cassanelli & Deckard, l’esibizione del brindisino Iaco assieme (ora a Berlino) che torna con un progetto internazionale dal con Bam Bam’s Boogie, dei tranesi Picca & Mars, di Soul Departure, dei dj Beatz To Play che arrivano dalla Valle D’Itria, di Jackrass & Mitch della murgia barese, di AEmris di Putignano, di Drafted da Noci, di Luciano Esse da Lecce, del giovanissimo Daraio, di Andrea Del Console, di Slu e dei Deterhope.

Gipsyland nasce nel 2010 dall'unione delle esperienze e know-how dei suoi tre partner: il dj Andrea Fiorito, il promoter di musica elettronica, Ivan Bonatesta e il set designer Pino Maiorano. L’appuntamento, il cui format prende direttamente ispirazione dalla cultura gitana, va oltre il concetto di semplice festival e diventa un punto di riferimento per chi vuole godere appieno della bellezza e dell’atmosfera tipica delle estati pugliesi. Gipsyland si è tenuto per i primi 9 anni presso la celebre Torre Regina Giovanna e, negli ultimi 2 oltre le mura dell’antica Masseria Montereale, che si affaccia sulla splendida Valle d'Itria. È un evento che attira l’attenzione di tutti, dalle famiglie con bambini ai clubbers più appassionati, al pubblico generalista di tutte le età. Tra gli artisti che si sono esibiti nelle scorse edizioni ci sono Derrick May - Solomun - Delano Smith - Rolando - Mike Huckaby - Zip - Kenny Carpenter - Sonja Moonear - Mace - Rico Loop live - Underground Resistance live - Giorgia Angiuli live e tanti tanti altri.