Presentazione del romanzo 'Giro di vita' nella rassegna culturale “Libri in comune e…”

Prosegue la rassegna culturale “Libri in comune e…”, promossa dalle rappresentanti comunali del comune di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo ed Eliana Zammataro.

Prossimo appuntamento mercoledì 30 dicembre alle ore 19.00 con la presentazione del romanzo "Giro di Vita" (ripubblicato da Les Flaneurs in una nuova edizione ampiamente rivista e con una nuova veste grafica) di Alessio Rega, esperto in comunicazione, giornalista ed editore. Dialogherà con l'autore Eliana Zammataro. Interverranno Dino Cassone, giornalista e scrittore, Francesca Marsico e Marisa Romeo. La lettura dei brani del libro sarà affidata all’attrice e regista teatrale Maria Rosaria Losacco.

Questa volta un libro incentrato sulle fasi della vita, sull’adolescenza e la crescita fino all’età adulta. A diciotto anni, infatti, è il tempo degli amori eterni e delle amicizie indistruttibili. È quello di cui è convinto Gabriele, un adolescente come tanti altri, che presto però si accorge che la realtà è ben diversa, più concreta e imprevedibile. Se da un lato può contare su degli amici fidati e una po­sizione sociale che gli garantisce grandi vantaggi, sente che qualcosa dentro di lui si è rotto. Avverte il peso di un enorme vuoto, quello che gli ha lasciato la separazione dei suoi genitori. In un attimo la sua famiglia e le sue poche certezze vengono spazzate via, così come le sue convinzioni sull'amore, un sentimento che sta imparan­do a conoscere e che, improvviso, lo sconvolgerà fino a fargli prendere la decisione più grande e difficile della sua vita.

L’autore Alessio Rega (Bari, 1984), laureato in Scienze della Comunicazione Sociale Istituzionale e Politica all'Università degli Studi di Bari è fondatore delle case editrici Les Flâneurs Edizioni e Dots Edizioni, Latte di nanna e Fides edizioni.