A Bari la dodicesima edizione del “Giro Handbike”

Domenica 3 aprile partirà da Bari la dodicesima edizione del “Giro Handbike”, la manifestazione di settore leader in Europa dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia, aperta anche ad atleti normodotati. Saranno 63 gli iscritti provenienti da tutta l’Italia per partecipare a “Bari pedala senza barriere”, la prima delle sette tappe italiane della manifestazione, al via sul lungomare sud e su un tratto di corso Vittorio Emanuele, organizzata da SEO (Solutions&Events Organisation) in collaborazione con la scuola di ciclismo “Franco Ballerini”.

Questa mattina a presentare i dettagli dell’appuntamento sportivo l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente della scuola di ciclismo “Franco Ballerini” Pino Marzano, il dirigente del dipartimento Promozione della salute e dello Sport per tutti Benedetto Giovanni Pacifico, la vice presidente di SEO Stefania Passiu, la consigliera Solutions&Events Organisation (SEO), consigliera regionale FCI - Federazione Ciclistica Italiana Lombardia e componente Commissione Paraciclismo Uec - Unione Europea Ciclismo Lucia Trevisan, il vicepresidente nazionale della FCI Carmine Acquasanta, il presidente pugliese del CIP - Comitato Italiano Paralimpico Giuseppe Pinto e Tommaso De Palma, responsabile centro sud della Bikeconomy FCI.

Il punto di raduno degli atleti è in piazza del Ferrarese, alle ore 8.30, mentre alle ore 11 è fissata la partenza della gara in corrispondenza dei giardini Fabrizio De Andrè, sul lungomare di Crollalanza. Il percorso, lungo circa 4 chilometri, sarà ripetuto più volte con la formula “1 ora + giro”.

Queste le categorie ammesse:

Handbike maschile/Femminile: H1, H2, H3, H4, H5

Open Maschile/Femminile: H-Open 1, H-Open 2

Under 16 e Under 14 Maschile/femminile e categoria “T”.

La fine della manifestazione sportiva è prevista intorno alle ore 12.30: la premiazione degli atleti si terrà in piazza del Ferrarese, alle ore 15.

La prima tappa del Giro Handbike 2022 ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia - assessorato Sport per tutti, del Comune di Bari, del Centro Italiano Paralimpico, della Federazione Ciclistica Italiana, del Coni e di Inail Puglia.

Sarà possibile seguire la diretta tv dell’evento sui seguenti canali e piattaforme:

1. Bike Channel - Canale 222 di Sky e 259 DTT / live anche su bikechannel.it

2. MSChannel - Canale 814 di Sky e 54 DTT / live anche su mschannel.tv

3. Be-tv.eu - live su piattaforma ott be-tv.eu

4. PMG Sport - live su YouTube canale PMG Sport.

Su questo link è disponibile il video promozionale del giro. Per ulteriori informazioni www.girohandbike.it.

HANDBIKE

È un mezzo a tre ruote azionato attraverso una coppia di manovelle e messo in moto dalla forza delle braccia. Ne esistono di diversi tipi ma quelle da competizione si dividono in due gruppi: quelle che si guidano in posizione sdraiata e quelle che consentono una posizione seduta. La scelta dipende dalle caratteristiche della persona, dal tipo di disabilità e dalle abilità residue. La handbike come disciplina sportiva è nata di recente: la prima federazione europea è stata fondata in Belgio nel 2001, mentre ai giochi olimpici ha fatto il suo esordio ad Atene 2004. In questa disciplina gli atleti gareggiano divisi per categorie, a seconda del tipo e del grado di disabilità.

Il Giro Handbike, giunto alla sua dodicesima edizione, nasce con l’intento preciso di creare, per questo tipo di disciplina, un circuito di gare che possano distinguersi, a livello nazionale, per organizzazione e qualità, promuovendo un’iniziativa che offra agli atleti la possibilità di concorrere ad una classifica finale analogamente a quanto accade a livello professionistico, con la possibilità di indossare la “maglia rosa”.

La manifestazione persegue, inoltre, obiettivi di tipo sociale, che vanno dall’integrazione al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, puntando ad una sempre maggiore visibilità di questi temi.