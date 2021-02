Lo spettacolo 'I Girovaghi' in diretta streaming per la rassegna 'I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano'

"I Girovaghi" di Nicola Saponaro, regia di Giancarlo Nanni, con Vito Signorile, Tina Tempesta, Guglielmo Ferraiola, Luciana Abbattista, Saverio Indrio, Pierluigi Morizio, Antonella Porfido, Roberto Negri, Gina Capuzzi, Gianni Sigrisi; scena e costumi di Emiliano Tolve; musiche di Riccardo Bianchini.

Debutto: Teatro Curci (Barletta) 28 febbraio 1985.

"I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano", progetto in streaming ideato da Vito Signorile e trasmesso sul profilo Facebook del Teatro Abeliano e del Gruppo Abeliano oltre che sul canale 881 del digitale terrestre (Radio PoPizz Tv) è a un nuovo importante appuntamento con uno spettacolo davvero straordinario sia per il cast e le collaborazioni artistiche, sia perché scritto da Nicola Saponaro, scrittore e drammaturgo che collaborò spesso con l’Abeliano in veste di vero e proprio 'Poeta di compagnia' come lo definì il prof. Franco Perrelli.

Ma non solo un ricordo di Nicola Saponaro e al tempo stesso un omaggio a uno tra i massimi drammaturghi baresi ma anche un tributo a Giancarlo Nanni, regista dell’avanguardia romana insieme a Manuela Kustermann, che ha segnato due tappe importanti per l’Abeliano e per la città di Bari: nel 1982 Nanni portò in scena all’Abeliano "Strindgberg di Strindgberg" con protagonisti Vito Signorile e Tina Tempesta, su traduzione di Franco Perrelli, e nel 1985 "I girovaghi" , certamente uno dei testi più importanti e rappresentativi di Nicola Saponaro.

Lunedì 8 febbraio ore 17 e ore 21:30 alla pagina Facebook del Teatro Abeliano e al canale 881 del digitale terrestre (Radio PoPizz TV)