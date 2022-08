Gita a Gravina in Puglia

“Grana dat et vina; urbs opulenta Gravina… hortus deliciarum…”

“Offre grano e vino, la ricchissima città di Gravina… giardino delle delizie…”

– Federico II di Svevia –

La bellezza, la cultura e le colture della nostra splendida terra non finiscono mai di stupirci!

Palazzo Settanni, in collaborazione con l’agenzia Vimi Viaggi, presenta il prossimo evento settembrino, “Gita a Gravina. Grana dat et Vina", un'escursione pluri-esperienziale nel territorio gravinese, che nasce con lo scopo di intrecciare paesaggio, cultura e gastronomia locale.

Il borgo antico di Gravina in Puglia con i suoi più rappresentativi monumenti, le testimonianze della civiltà rupestre, il ponte-acquedotto e l'area archeologica saranno i protagonisti di un'intera giornata all'insegna della rievocazione storica, della tradizione e del gusto.

Eccovi svelato il programma:

Domenica 18 settembre 2022

Ore 8.00: accoglienza Parcheggio ITC e presentazione delle attività della giornata

Ore 8.30: Partenza per Gravina in pullman GT

Ore 9.30: Arrivo a Gravina.

Walking tour tra le vie del borgo antico alla scoperta dei tesori gravinesi. Partecipazione alla Parata degli Stendardi – Cerimonia di accoglienza dei Gruppi Storici e Spettacolo di falconeria Festum Est, in occasione del XX Raduno dei Cortei Storici

Ore 13.30: Pranzo picnic a sacco e tanto divertimento presso Masseria Chinunno

Ore 18.00: Partenza per rientro a Rutigliano in pullman GT

Ore 19.30: Arrivo a Rutigliano e saluti finali



Costi:

€ 25,00 a persona.

La quota comprende*: viaggio in pullman GT, visita guidata, postazione tavolo a Masseria Chinunno

E’ possibile prenotare il pranzo menù picnic (primo, secondo e contorno, frutta e acqua) con un supplemento di € 16,00 a persona.

La prenotazione e la scelta del menù devono avvenire obbligatoriamente entro 48 ore dalla partenza.

Le prenotazioni e il saldo della quota di partecipazione sono obbligatori entro e non oltre domenica 11 settembre alle ore 20:00.

La gita fuori porta è da ritenersi confermata con il raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Organizzazione tecnica a cura di Palazzo Settanni e Vimi Viaggi

Per ulteriori info:

080 4761848

Whatsapp 351 8918798



*La quota non comprende quanto non espressamente indicato nella voce: “la quota comprende”