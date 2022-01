Giulio Scarpati in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle

Prezzo non disponibile

Teatro Comunale Rossini, Gioia del Colle il 21 gennaio - ore 21 Giulio Scarpati in scena con IL TEATRO COMICO di Carlo Goldoni

Il Teatro Comico mette in scena una compagnia impegnata nelle prove di uno spettacolo, e mentre si prova, si riflette, si ricerca, ci si accapiglia e ci si ama, si fa fatica e ci si diverte. Perché quell’atto delicato e complesso che è lo spettacolo teatrale, seppur attraverso la sua genesi controversa e laboriosa, resta pur sempre atto semplicemente e immancabilmente gioioso! Atto d’amore, necessario alle comunità, ieri come oggi.

Prezzo dei biglietti (Intero / Ridotto)

– Platea e Palchi Centrali 1° Ordine € 22 / € 18

– 1° Ordine Laterali € 18 / € 16

– 2° Ordine € 16 / € 14

– 3° Ordine € 12 / € 10

Durante la stagione il botteghino del Teatro Rossini resterà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30. La sera degli spettacoli il botteghino resterà aperto dalle ore 18:30.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti.

Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina FFP2.