Mini mostra personale 'Ritrattar[t]e' di Giuseppe Ghiro

Nell'essenziale cornice dello spazio espositivo del centro d'arte "Leonardo da Vinci" di Bari S.Spirito , da lunedì 1 agosto 2022 per la rassegna Arte in vetrina 2022 saranno in mostra sette dipinti del giovane e talentuoso artista santospiritese Giuseppe Ghiro. La mini mostra personale, curata da Leonardo Basile e patrocinata dall'Associazione, sarà visitabile tutti i giorni fino al 20 agosto con orario giornaliero ininterrotto.



"Se un dipinto non fa riflettere, non dice nulla: è solo pura, buona o cattiva, decorazione. Quando invece ci troviamo di fronte ad un'opera di Giuseppe Ghiro, la riflessione... si fa dura e dura (il secondo, in senso temporale n.d.r.)... e dolce e intrigante ci appare il perderci nei tanti perchè... il perchè di quei corpi e/o volti indefiniti, eterei, sulfurei pure che, in alcuni casi, riconosciamo; che si mostrano reali ma che la mano dell'artista, pennellata su pennellata, ne ha deliberatamente cancellato i tratti fisiognomici... oppure omessi. Perchè ? , ci chiediamo di fronte ai tanti ritratti a cui ha privato di tutti quegli indizi e particolari indispensabili al ritratto stesso per evidenziarsi, farsi riconoscere...

Ogni ritratto, pare non volerci rappresentare un punto di arrivo ma indicarci varie strade di pensiero, per stimolare sensazioni differenti, spunti di riflessione su chi siano realmente le persone 'fermate' nei dipinti e del perché le immaginiamo in luoghi indefiniti e senza rumore, come sospese in una atmosfera di apparente indecisione...

In definitiva, i soggetti del giovane artista colpiscono perchè possiedono, indiscutibilmente, un potere ammaliante che ci persuade, ci 'sbatte'... nonostante, non abbiano occhi, o bocche o nasi da ricordare... ma solo 'ombre' che nella visione ci hanno coinvolto (e avvolto) e che, probabilmente, non avevano alcun desiderio ad essere 'conquistate' da alcuno ..."





Classe 1995 , Giuseppe Ghiro è nato a Bari. La sua passione per l'arte 'esce fuori' sin da bambino, entrando da subito a contatto con il disegno. Negli anni questa sua predisposizione naturale all'arte va man mano crescendo, quasi 'obbligati' quindi gli studi grafico-pubblicitari presso l'Istituto Mons. Bello di Molfetta, desiderando cosi' unire la sua passione al mondo del lavoro. Terminati gli studi di grafica, si rende conto che assiemando la passione al lavoro non lo rende sereno e appagato. Decide dunque di intraprendere gli studi artistici presso l'Accademia di Belle Arti di Bari per studiare pittura. Nel corso di quegli anni, fa viaggi in Francia, stabilendosi per un breve periodo a Parigi, dove entra in contatto con la pittura a tutto tondo, la poesia e gli artisti parigini. Rientrato in Italia, decide di interrompere gli studi accademici per dedicarsi totalmente all'arte . E cosi', dopo la sua partecipazione ad alcune mostre collettive, realizza la sua prima personale nel 2020 presso l'Hotel San Martin di Giovinazzo. Quindi si dedica completamente alla produzione artistica, avendo preso consapevolezza del valore della sua cifra stilistica e di voler seguire un percorso di maturita' e affinazione della stessa... che, ne è certo, non sarà in 'discesa', privo di ostacoli... ma saprà superarli ed emergere.



Giuseppe Ghiro - ritrattAR[t]E

Vetrina centro d'arte Leonardo da Vinci



Gallery







Dall'1 al 20 agosto 2022