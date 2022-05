Al Teatro Forma "Note di Puglia e ritmi dal mondo"

Nuovo appuntamento per l’associazione Nel Gioco del Jazz, che venerdì 6 maggio (ore 20,30) al Teatro Forma di Bari propone il concerto per pianoforte, percussioni e immagini «Note di Puglia e ritmi dal mondo», un live show con musiche originali del pianista Giuseppe Massarelli, suoni e percussioni di Maurizio Lampugnani e immagini video del fotografo Nicola Amato. Dunque, pianoforte e percussioni dialogano con le immagini che, proiettate live su uno schermo, diventano opere d’arte, installazioni create «sulla» e «per la» musica. Un concerto da vedere e ascoltare nel suo intreccio fra arte visiva e sonora che, in questa primavera di libertà e guerra, sboccia dai paesaggi e dai colori della Puglia ma si lascia invadere anche dal presente e dall’attualità, offrendo spazio a riflessioni che la musica stempera in emozioni. Il repertorio, tratto dall’album «Quinto Piano» (https://linkfy.li/quintopiano ) di Giuseppe Massarelli (etichetta Nel Gioco del Jazz - Angapp Music), è originale e caratterizzato da un tessuto armonico ricco e ritmato con la sua policroma tavolozza musicale. Un mondo sonoro sul quale è stato costruito lo spettacolo, nel quale i colori si fanno suoni e la musica restituisce visioni.

Costo del biglietto 10 euro (studenti 5 euro). Info e prenotazioni 338.9031130 e 080.6457410, email nelgiocodeljazz@outlook.it.