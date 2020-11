Giustizia e diritti umani: webinar informativo gratuito

Gioventù per i Diritti Umani continua a diffondere maggiore consapevolezza sui diritti umani.

Tra i più importanti diritti garantiti dalla Convenzione, che segue la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è presente il diritto ad un’equa amministrazione della giustizia.

Ed è questo l’argomento che i volontari di Gioventù per i Diritti Umani tratteranno Venerdì 27 Novembre alle ore 20:30 tramite il webinar informativo gratuito.



Infatti, si vedranno i seguenti diritti:



- Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge

- I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge

- Nessuna Detenzione Ingiusta

- Il Diritto ad un Processo

- Siamo Sempre Innocenti Fino a Prova Contraria



Per farlo Gioventù per i Diritti Umani sarà affiancata da due ospiti speciali: il Prof. Paolo Roberto Graziano, Professore di Scienza Politica all’Università di Padova e l’Avv. Enrico Del Core, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e Dottore di Ricerca in diritto privato e garanzie istituzionali.



Lo scopo di Gioventù per i Diritti Umani è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. È ora diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo.



Gli insegna l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. L’obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiale che spesso fanno appello alle varie generazioni.



Il webinar si terrà venerdì 27 Novembre 2020 alle ore 20.30 sulla piattaforma ZOOM. Qualche ora prima di iniziare i volontari invieranno il link per accedere al seminario.



Per ulteriori informazioni chiama il 391.438.1933 o scrivi a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com.