Giusy Ferreri in concerto gratuito a Casamassima

‘Non ti scordar mai di me’. Così canta Giusy Ferreri in uno dei suoi brani più noti e apprezzati dal grande pubblico. E Casamassima adesso aspetta la cantante siciliana, che si esibirà in piazza Moro giovedì 18 agosto alle 21, per un concerto che ha tutte le premesse per rimanere indimenticabile.

L’appuntamento, promosso e patrocinato dal Comune di Casamassima - con il Parco Commerciale a fare da main sponsor - vedrà esibirsi nella principale piazza cittadina, una delle voci più particolari del panorama musicale italiano, nell’ambito del tour ‘Cortometraggi Live’ che sta portando la musica di Giusy Ferreri in tutta Italia.

L’artista, nata a Palermo 43 anni fa, ha cominciato la sua scalata al successo nel 2008, quando si classificò al secondo posto nella prima edizione del talent show ‘X Factor’.

In seguito ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, la prima volta nel 2011, poi ancora nel 2014, nel 2017 e infine nel 2022, ma non sono mancati cinque Summer Festival.

Tuttora Giusy Ferreri rappresenta la cantante rimasta più a lungo in cima alla classifica dei singoli italiani, con ben 47 settimane vissute al primo posto, mentre numerosi sono i premi ei riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera.

Adesso l’appuntamento è per il 18 agosto, alle 21, in piazza Moro. L’ingresso è libero e gratuito.