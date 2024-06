A Bari la proiezione del film “Gli amori di una bionda” di Milos Forman

Prezzo non disponibile

Prosegue la programmazione estiva a ingresso libero di Apulia Film Commission. Per il ciclo “Restauri: corpo sociale, riflessioni cinematografiche” curata dalla Mediateca Regionale Pugliese domani, giovedì 27 alle 21 (ingresso Monumentale della Fiera del Levante) sarà proiettato il film “Gli amori di una bionda” (Cecoslovacchia, 1965) di Milos Forman. La visione del film è provista nella sala proiezioni del Cineporto di Bari e non, come precedentemente comunicato, all’Arena dell’Apulia Film House. A introdurre il film sarà Federico Zecca, docente di Storia del Cinema al DAMS di Bari.

Film dal successo eclatante e spiazzante, tanto da concorrere nel 1965 agli Oscar, con “Gli amori di una bionda” si torna indietro nel tempo, a un periodo fondamentale della storia del cinema: gli anni Sessanta, in Cecoslovacchia. È, infatti, il corrispettivo della Nouvelle vague, quella che fu chiamata la Nova Vlna e vide esordire registi importanti come Milos Forman, Jan Nemec e Vera Chytilova. Il film di Forman, considerato uno dei più importanti della nuova onda cecoslovacca e di tutti gli anni Sessanta, anticipava le idee del ‘68 spostando l’attenzione della cinematografia sulla condizione femminile nella società moderna.

A Zruce, una cittadina di montagna non lontana da Praga, sono impiegate in una grossa fabbrica di calzature circa duemila giovani operaie che trascorrono il loro tempo libero in un alveare-convitto. La mancanza di uomini sul posto ha già indotto molte delle ragazze ad allontanarsi e della cosa si preoccupa l'anziano e bonario direttore della fabbrica che, rivoltosi all'autorità superiore, riesce ad ottenere unicamente l'arrivo di un gruppo di vecchi soldati della riserva.

Nel corso di una festa da ballo, Andula, una intraprendente ragazza, fa la conoscenza di Milda, il pianista dell'orchestra che la invita nella sua camera d'albergo e la seduce. Nei giorni successivi, attesa invano una lettera di Milda, Andula lo va a raggiungere nella capitale, avendole lui stesso indicato l'indirizzo. Giunta nella casa di Milda non lo trova e viene accolta con evidente diffidenza dai genitori di lui, diffidenza che esplode in una serie di rimbrotti al ritorno del ragazzo. Andula, accortasi finalmente dell'inconsistenza dei suoi sogni, ritorna a Zruce dove narra con molta fantasia alle amiche l'incontro amoroso avuto con Milda in città.