“Colibrì - la rete delle biblioteche di Bari”, lo spazio dedicato agli adolescenti della città nella Biblioteca dei Ragazzi[e]

Nell’ambito del progetto “COLIBRì - La rete delle biblioteche di Bari”, finanziato dall’avviso regionale Community Library per la qualificazione e il rafforzamento dei sistemi bibliotecari pugliesi, è stato inaugurato lo spazio dedicato agli adolescenti e alle adolescenti all’interno della Biblioteca dei Ragazzi[e] dell’assessorato comunale al Welfare, nel parco 2 Giugno.

Una sorta di “piazza del sapere” capace di diventare luogo di formazione, inclusione sociale e incontro di età e culture diverse, in cui il libro e la lettura rappresentano strumenti di conoscenza, scambio e pratica consapevole dei diritti di cittadinanza e partecipazione, con l’obiettivo di potenziare l’attenzione rivolta agli e alle adolescenti.

Per quanto riguarda il terzo intervento, coordinato dall’assessorato al Welfare, parte delle risorse è stata riservata alle attività con un incremento delle aperture della struttura e l’organizzazione di un festival che offre una serie di appuntamenti rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, giovani, adulti e famiglie, tra presentazioni di libri con gli autori, workshop e seminari, atelier, reading e mostre.

Infine, è stata implementata la rete degli impianti elettrici e speciali attraverso l’installazione di nuovi punti di alimentazione e di rete dati negli spazi lettura e di accoglienza e realizzato un impianto di climatizzazione con condizionatori capaci di assicurare riscaldamento e rinfrescamento.

Gli appuntamenti del Festival

16/10, ore 19-21 “Dicatrentatrè: Maria Callas, il fuoco greco, la musica e gli amori impossibili” Reading con la libraia Giada Filanino - per Adulti

17/10, ore 17 “Case così” Lettura animata, incontro atelier con l’autrice/illustratrice Antonella Abbatiello - per Bambini/e e famiglie

18/10, ore 11 “Case così” Lettura animata, incontro atelier con l’autrice/illustratrice Antonella Abbatiello - per Bambini/e e famiglie

23/10, ore 16-18 “Folletto burlone” Performance teatrale e atelier con l’attrice Valentina Vecchio - per Bambini/e

23/10, ore 19-21 “Dicatrentatrè: Cesare Pavese, il mestiere di vivere” Reading con la libraia Giada Filanino - per Adulti

24/10, ore 10-13 “ROMantiche e nuove storie” Workshop-presentazione del libro c/o CSF San Nicola Murar con gli autori Tiziana Mangarella e Dario Abrescia - per Adulti

24/10, ore 16-18 “Fumetti e Super eroi” Atelier a cura della Scuola di grafica e fumetto Grafite per ragazze e ragazzi 8-13 anni

30/10, ore 16-18 “Giovannino senza paura” Teatro delle ombre e atelier con l’attrice Valentina Vecchio - per Bambini/e

30/10, ore 19-21 “Dicatrentatrè: Virgina Wolf, la scrittura sopra ogni cosa” Reading con la libraia Giada Filanino - per Adulti

7/11, ore 10-19 “Libri a capo” Il libro d’artista nella costruzione e nella stampa artigianale con l’esperta in letteratura dell’infanzia Antonella Ranieri - per Adulti

8/11, ore 10-13 “Libri dal mare” Il libro d’artista. Parole tra le pieghe di carta Atelier con l’esperta in letteratura dell’infanzia Antonella Ranieri - per Adulti

13-28/11 dal mart. al sab., ore 15-19, dom. ore 10-13, Jella Lepman. “Un ponte di libri” - Mostra bibliografica internazionale a cura di IBBY- International Board on Book for Young people Italia - per Bambini/e, famiglie, Adulti

15/11, ore 11 “Il soldatino” Lettura animata e incontro con l’autrice Cristina Bellemo - per Bambini/e e famiglie

20/11, ore 18 “Diari virali: narrazioni cittadine nel tempo della pandemia”, presentazione libro in anteprima nazionale a Palazzo di Città, con Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari e Andrea Mori curatore del libro - per Adulti

21/11, ore 17 “La strana storia di Cappuccetto blu” Lettura animata e incontro con l’autrice Guia Risari - per Bambini/e e famiglie

22/11, ore 11 “Ada al contrario” Lettura animata e incontro con l’autrice Guia Risari - per Bambini/e e famiglie

28/11, ore 17-19 “Il diritto di leggere: Come crescere lettori/trici tra bambini/e dai bisogni speciali”

Finissage mostra Un ponte di Libri a cura di Della Passarelli, direttora editoriale Sinnos, vice presidente IBBY Italia - per Adulti

L’accesso agli eventi è gratuito, è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a biblioteca@progettocitta.org.