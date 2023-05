Gli archeo trekking del ponte della Repubblica

Siete pronti per il ponte del 02 giugno? Abbiamo pensato per voi ad un fine settimana tra natura e mare per rilassarci e divertirci insieme.

01/06 ore 18.00 Puglia Archeo – Trekking – Tra mare e ipogei (costa di Polignano). Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali. Di ritorno, camminando tra le campagne non mancherà la possibilità di visitare alcuni ipogei assolutamente unici.

Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)



02/06 ore 10.30 Puglia Archeo Trekking - All'Impalata di Monopoli. Il paesaggio racconta i suoi antichi ricordi, lascia intravedere la fatica e il sangue dei contadini che, con le loro ruvide, sapienti e dignitose mani, hanno costruito monumenti di pietra, celati tra la fitta vegetazione mediterranea agli occhi indiscreti di chi aveva il compito di far rispettare la legge.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI)



02/06 ore 18.00 Puglia Archeo – Trekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando scopriremo le grotte abitate sin dal Paleolitico, l’unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire.

Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)



03/06 ore 10.30 Puglia Archeo – Trekking – Tra Culto e Grotte (OSTUNI). Insieme esploreremo uno degli angoli più selvaggi del territorio di Ostuni, dove la vista spazia sulla piana degli oliveti monumentali fino al mare. Il percorso prenderà avvio dal Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, straordinario luogo ricco di fascino e suggestione, un vero e proprio libro del passato.

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI)



03/06 ore 18.00 Puglia Archeo Trekking – La costa di Monopoli e le sue Torri. È la Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. Il nostro Archeo Trekking parte da Torre Cintola, una delle tante torri di avvistamento volute da Pietro da Toledo. Passeggeremo per la via Appia Traiana e scorgeremo insediamenti rupestri e ipogei. Passeggiando per seminativi e oliveti secolari, riprenderemo la costa e, tra lussureggianti ginepri giungeremo all’Abbazia di Santo Stefano: gioiello architettonico incastonato in un promontorio tra due porti naturali, scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo gerosolimitano.

Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI)



Prenotazioni e informazioni inviando un messaggio di WhatsApp al 3403394708