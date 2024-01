Visita guidata 'Gli ebrei di Taranto'

Sabato 27 ore 17.30 appuntamento con "Gli ebrei di Taranto". In conseguenza della diaspora ebraica avvenuta nel 70 d. C. Taranto rappresentò uno dei primi luoghi di accoglienza per la popolazione in fuga ed in questa occasione che abbiamo la creazione di una numerosa comunità ebraica. Dai documenti storici e dalle ricerche archeologiche, sappiamo che era ben radicata nel tessuto sociale della città gestendo importanti attività, come la lavorazione della porpora ad esempio. La visita guidata si propone di far conoscere luoghi e vicende di cui questa è stata protagonista,

tra epigrafi funerarie, presunte sinagoghe e giudecca.

Costo: 10€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: Piazza Garibaldi (TARANTO)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.