Proseguono gli spumeggianti eventi della programmazione estiva di Palazzo Settanni e del Museo MuDiAS!

''In continuità con l’evento primaverile “Una serata con Nicola Gliri. Le tele di Rutigliano”, come promesso, annunciamo il prossimo appuntamento culturale che rinsalda e valorizza la stretta connessione del nostro museo con il territorio.

Vi aspettiamo martedì 26 luglio, alle ore 19:00, per il Gliri Walking Tour - Sul cammino del Gliri a Rutigliano, un itinerario tutto inedito dedicato al noto pittore bitontino.

Sarà un’imperdibile occasione per riscoprire e rivivere insieme, attraverso una entusiasmante passeggiata, le preziose tracce del percorso artistico che Nicola Gliri ha lasciato a Rutigliano.

I racconti e gli aneddoti svelati durante l’incontro di aprile si trasformeranno in esperienza reale sul nostro territorio.

La passeggiata interesserà i principali luoghi che custodiscono le tele del Gliri, ma, allo stesso tempo, si rivelerà anche un’opportunità per ripercorrere le tappe fondamentali della storia rutiglianese: si partirà da Palazzo Settanni fino ad arrivare al Santuario del SS. Crocifisso, dove, al termine del tour, ci aspetterà un gioioso e gustoso rifresco''.



INFO UTILI:

Accoglienza: ore 19.00

Durata: 2h circa

Ticket: € 10,00, comprensivi di passeggiata e aperitivo





