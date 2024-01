Global Game Jam al Castello Caracciolo di Cellamare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/01/2024 al 28/01/2024 da domani Orario non disponibile

Un evento che si celebra in 800 città in tutto il mondo si terrà, per la seconda edizione, anche a Cellamare, nel Castello Caracciolo dal 26 al 28 gennaio. E’ il Global Game Jam, manifestazione organizzata dall’associazione Giocatori senza Frontiere, con il patrocinio del Comune di Cellamare, incentrata sul gaming e sul game design.

Un settore, quello del gaming, che ormai spazia dai classici ambiti ludici a quelli legati, ad esempio, alla formazione. Un settore in forte espansione e che, come spiega il fondatore dell’associazione, Gianluca Bovio, può ribaltare la visione classica del lavoro.