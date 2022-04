'Gnam e Primo Maggio Barese', tre giorni di musica, gastronomia e attività gratuite per tutti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/04/2022 al 01/05/2022 Orario non disponibile

L'attesa è finita GNAM e PRIMO MAGGIO BARESE tornano a Bari dal 29 aprile al 1 maggio Viale Einaudi - Parco Due Giugno.

Tre giorni di festa con tantissimi appuntamenti e attività completamente gratuiti. Il Parco due giugno ospiterà musica dal vivo con 20 band coinvolte e tantissimi dj set con 30 dj's che spazieranno dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’elettronica. La programmazione artistica però non si ferma alla musica, ma include anche la messa in scena di spettacoli teatrali per adulti e bambini.Non mancherà l’area food, il mercatino vinili e vintage, l’area bimbi con giostre, attività e gonfiabili, e infine un’area sport dove si svolgeranno lezioni e tornei.