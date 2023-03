Al Teatro Rossini di Gioia del Colle il terzo appuntamento con “GOOD VIBES on Stage”, concerto di Regard Duo

Domenica 5 marzo al Teatro Rossini di Gioia del Colle si terrà il terzo appuntamento con “GOOD VIBES on Stage”, il laboratorio di formazione del pubblico dedicato ad under25 e persone con disabilità organizzato dall’associazione culturale Node nell’ambito dell’iniziativa “Va’ dove ti porta il teatro”, intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creativita? territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese. L’evento è patrocinato gratuitamente dal Comune di Gioia del Colle - Assessorato alla Cultura.

Lo spettacolo protagonista di questo nuovo appuntamento è il concerto di Regard Duo, progetto composto da Marcello Sette al violoncello e Greta Maria Lobefaro al pianoforte. Le due giovani eccellenze pugliesi proporranno un repertorio di sonate di Rachmaninov e Poulenc.

A precedere il concerto, alle 18.30, l’incontro di guida all’ascolto tenuto da Paola Sorrentino, curatrice della rassegna Legature di cui il concerto è parte, nel Foyer del Teatro Rossini.

È ancora possibile iscriversi all’iniziativa compilando il modulo disponibile a questo link: https://forms.gle/ sTAb5hM6kYXnmp3c8

Obiettivo del progetto è proporre ad Under25 e persone con disabilità un’esperienza multidisciplinare che li accompagni nella fruizione di spettacoli musicali offerti dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito delle stagioni teatrali 2022/2023 organizzate con le amministrazioni comunali.

Ai partecipanti, che potranno accedere allo spettacolo con biglietto ridotto, sarà offerta la possibilità di prendere parte a incontri di approfondimento con musicisti e insegnanti esperti e di diventare giornalisti per un giorno attraverso la realizzazione di foto, video e articoli che saranno pubblicati sulla testata I Like Puglia.

Inoltre, parallelamente, si promuoverà un progetto pilota di Mistery Shopping ovvero la raccolta di feedback da parte di 10 clienti anonimi, in particolare persone affette da disabilita?, al fine di acquisire consapevolezza sui punti forti e i punti di miglioramento nella gestione del pubblico con esigenze specifiche.

Dopo la data del 5 marzo, il prossimo ed ultimo appuntamento in programma per “GOOD VIBES on Stage” è giovedì 16 marzo al Cinema Teatro Norba di Conversano con “Mi Chiamo Luigi, Vita in Musica di Luigi Tenco”. Lo spettacolo sarà preceduto da un reading a cura dell’Associazione Culturale Node e dalla guida all’ascolto a cura di Luce Montrone.