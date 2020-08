Goodnight, il programma di residenze artistiche Pier Alfeo e Raffaele Fiorella

Dal 24 al 31 agosto 2020, nella suggestiva cornice paesaggistica di TORRE SANSANELLO e di TORRECHIARA (Corato, BA), prenderà il via la prima edizione del progetto Goodnight, programma di residenze artistiche nato da un’idea dell’artista Raffaele Fiorella, poi sviluppato in collaborazione con il critico e storico dell’arte Nicola Zito.



Basato sul concetto di una condivisione aperta delle idee e degli spazi, e di una libera interazione artistica, Goodnight s’inserisce nelle attività pensate all’interno del project concept Your Murgia Experience, progetto di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio dell’Alta Murgia, comprendente le due strutture TORRECHIARA – Dimora di Charme e TORRE SANSANELLO - Complesso Turistico Rurale, che hanno sponsorizzato e supportato in maniera entusiastica l’iniziativa. Con l’intento di diventare un appuntamento fisso a cadenza annuale, la progettualità coinvolgerà lo stesso Raffaele Fiorella e Pier Alfeo che, curati da Nicola Zito, realizzeranno opere site specific ispirate al territorio della residenza, che rimarranno lì in permanenza, ed entreranno in contatto diretto con il pubblico nell’ambito di una serie di studio visit.



Alla residenza parteciperanno sei giovani artiste provenienti dalle Accademie di Belle Arti di Bari e Foggia, Carmelania Bracco, Roberta Ciaurro, Marta Crucinio, Rosaria Lucia Marrone, Serena Semeraro, Chiara Vitofrancesco, che saranno coordinate dal prof. Christian Caliandro, che inoltre curerà il 26 agosto 2020, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, un workshop dal titolo Opera come “stato”: antidisplay, realtà e imprevisto.



Goodnight, che gode del patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Bari, dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, della Fondazione Pino Pascali – Museo d’Arte Contemporanea (Polignano a Mare, BA), della CoArt Gallery (Corato, BA), dello Spazio MICROBA e dell’Associazione culturale Achrome (Bari), sarà inoltre arricchito dagli “interventi effimeri” di Vincenzo de Bari, Francesca Loprieno, Ignazio Fabio Mazzola, Grazia Palumbo, Fabrizio Riccardi e Alessandro Vangi.