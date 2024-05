Gory Blister e Cruentus: "A weekend in hell" un mini tour epico nel sud italia

Le icone del metal estremo nell'underground Italiano, Gory Blister e Cruentus, si uniscono per un mini tour epico destinato a far tremare il Sud Italia.

Entrambe nate in Puglia nel corso degli anni '90, queste due band hanno tessuto una storia underground di decenni fatta di musica e amicizia.

Sin dai loro primi passi condivisi, Gory Blister e Cruentus hanno mantenuto intatta la loro connessione, alimentata da una passione comune per il Metal e un legame profondo che va oltre la musica stessa.

Dopo tutti questi anni, le due band si riuniscono per portare il loro potente sound sui palchi del Sud Italia, promettendo un tour indimenticabile.

I fan avranno l'opportunità di rivivere i classici delle due band e godere del nuovo, e di essere travolti dall'energia esplosiva di entrambe le band, in una serie di performance che celebra la potenza del Metal.



Preparate le vostre orecchie per un'esperienza sonora che vi lascerà senza fiato!



Maggio 2024

Venerdì 24 @ New Magazine - Massafra (Taranto)

Sabato 25 @ Garage Sound - Bari

Domenica 26 @ Alternative Music Club - Montenero di Bisaccia (Campobasso)



Gory Blister Live: https://www.youtube.com/watch?v=uthpgpKeo8A