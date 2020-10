La performance 'Graces' in scena al Teatro Kismet di Bari per il Festival di danza contemporanea

Con la performance di danza urbana e installazione d’arte figurativa site specific La caravan electrique - di Ezio Schiavulli, sotto i portici del Teatro Piccinni di Bari, ha preso il via questa mattina a Bari Siamo in ballo e balliamo, la prima edizione del Dab Festival 2020, festival di danza contemporanea della Città di Bari. Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 25 ottobre al Teatro Kismet OperA e al Nuovo Teatro Abeliano. Sabato 17 ottobre sul palco del Nuovo Teatro Abeliano (ore 21) ci sarà la prima ed esclusiva regionale di Les Miserables #1 di C&C Company con la regia e coreografia di Carlo Massari. Seguiranno poi Kick Start di Equilibrio Dinamico Ensemble e Simple Love di Equilibrio Dinamico Dance Company, entrambi con le coreografie e la regia di Roberta Ferrara.

Ancora una prima ed esclusiva regionale andrà in scena lunedì 19 ottobre (ore 21) al Teatro Kismet OperA con Graces con coreografia e regia di Silvia Gribaudi.

Dab Festival è realizzato in collaborazione con BIG ff - Bari International Gender Festival. Dieci giorni, undici coreografie, un'edizione che recupera alcuni dei titoli sospesi dall'emergenza sanitaria (DAB si sarebbe dovuto tenere in aprile) e che proporrà coreografie che porteranno del Lockdown in qualche modo il segno.

19 ottobre 2020 - ore 21.00

Teatro Kismet OperA

Zebra / Silvia Gribaudi Performing Arts

GRACES / Prima ed esclusiva regionale

coreografia e regia di SILVIA GRIBAUDI

drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

con Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo

disegno luci Antonio Rinaldi

assistente tecnico luci Theo Longuemare

direzione tecnica Leonardo Benetollo

costumi Elena Ross

Graces è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus - Aglaia, Eufrosine e Talia - erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità.

In scena tre corpi maschili, tre danzatori (Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando il ritmo stesso della natura.

In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts.

