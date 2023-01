Graces, La danza contemporanea di Silvia Gribaudi in scena a Corato

Il 4 gennaio 2023 la danza contemporanea fa capolino nella stagione teatrale di Corato con lo spettacolo “Graces” di Silvia Gribaudi.

"Graces” è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus -Aglaia, Eufrosine e Talia- erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità.

In scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando al ritmo stesso della natura. In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts.

I ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro.

La biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614) sarà aperta nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30.

I biglietti sono acquistabili online al link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/graces/199586

Info: www.teatropubblicopugliese.it