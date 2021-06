Al Centro servizi per le famiglie di Japigia va in scena una fiaba teatrale “La grammatica della fantasia”, produzione Malalingua / Teatri di Bari. Nuovo appuntamento di Periferie Creative, realizzato da Teatri di Bari in collaborazione con il Centro Servizi per le Famiglie - Japigia Torre a Mare. Lo spettacolo è adatto per i bambini dai 5 anni.

Ultimo appuntamento di giugno per Periferie Creative, la rassegna di eventi organizzata da Teatri di Bari nell’ambito di “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti Coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.

SCHEDA SPETTACOLO

Malalingua | Teatri di Bari

LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA

di Marco Grossi e Marianna De Pinto

con William Volpicella e Monica De Giuseppe (da 5 anni)

“Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio”.

Basandosi sugli studi e i testi di Gianni Rodari, lo spettacolo prende a spunto i meccanismi che permettono di creare una storia e scatenare la creatività, popolando la scena di personaggi che poi, dalla mente dei ragazzi prendono vita e raccontano le proprie avventure. Una scenografia piena zeppa di scatoloni impilati uno sull’altro accolgono gli spettatori.

Ad un tratto da due scatole più grandi delle altre spuntano fuori due strani personaggi, due figure dal sapore pirandelliano che raccontano il proprio dramma: sono nati dalla fantasia di un autore distratto che dopo averli creati li ha abbandonati senza dargli un nome né una storia. Seguiranno una serie di goffi esperimenti e tentativi di crearsi una storia, arrivando addirittura a pensare di rubare la favola a qualcun altro, finendo però col fare un gran minestrone. Lo spettacolo si concluderà quando i protagonisti si accorgeranno della presenza del pubblico: sono loro gli autori tanto attesi, ed a loro toccherà raccontare la storia.

Dal capolavoro di Rodari una fiaba a lieto fine per non dimenticare mai che non c’è gioco più bello di quello che possiamo creare con la nostra immaginazione

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...