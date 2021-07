All’Arena Kismet appuntamento con spettacoli dedicati alle famiglia “Speciale Puglia sotto le stelle”

Continuano gli appuntamenti all’Arena Kismet, nell’ambito dello “Speciale Puglia sotto le stelle” la prima stagione estiva che Teatri di Bari, realizzata in collaborazione con Fondazione Sat e a cura di Teresa Ludovico.

Giovedì 22 luglio, ore 21, per le famiglie e il pubblico dei più piccoli c’è “La Grammatica della fantasia” con Marco Grossi e Monica De Giuseppe (Malalingua / Teatri di Bari), una fiaba creativa dal capolavoro di Rodari per non dimenticare mai che non c’è gioco più bello di quello che possiamo creare con la nostra immaginazione. Basandosi sugli studi e i testi di Gianni Rodari, lo spettacolo prende a spunto i meccanismi che permettono di creare una storia e scatenare la creatività, popolando la scena di personaggi che poi, dalla mente dei ragazzi prendono vita e raccontano le proprie avventure. Una scenografia piena zeppa di scatoloni impilati uno sull’altro accolgono gli spettatori. Ad un tratto da due scatole più grandi delle altre spuntano fuori due strani personaggi (ingresso 5 euro).

Venerdì 23 e sabato 24 luglio, sempre alle 21, va in scena “Io e le mie amiche”, stand-up concert con pupazzi di Roberta Carrieri. Attraverso alcune delle sue canzoni più belle Roberta Carrieri, accompagnata da Enzo Beccia alle chitarre, esplora un’epoca nella quale in un generale senso di incertezza e perdita di identità e di cultura si è costretti spesso a fare un passo indietro. Uno racconto ironico con tre pupazzi da ventriloqua (le sue amiche), la voce, la chitarra e l’ukulele (ingresso 8 euro).

Per informazioni: 080 579 76 67 – 335 805 22 11 oppure botteghino@teatrokismet.it. Botteghino del Teatro Kismet attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 -12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo. Chiuso il lunedì.

Giovedì 22 luglio, ore 21, “La Grammatica della fantasia” (Malalingua / Teatri di Bari)

Venerdì 23 e sabato 24 luglio “Io e le mie amiche” con Roberta Carrieri e Enzo Beccia

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...