Nel Giardino del Museo Archeologico del Pulo di Molfetta in scena lo spettacolo 'Gramsci Antonio detto Nino'

Secondo appuntamento della Rassegna “FUTURO ANTERIORE- Teatro e lessico per un tempo inedito”, organizzata dal Teatrermitage con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta.

Giovedì 10 settembre alle ore 20, nella suggestiva cornice del Giardino del Museo Archeologico del Pulo di Molfetta andrà in scena lo spettacolo di URA Teatro “GRAMSCI ANTONIO DETTO NINO” con Fabrizio Saccomanno che ne cura anche la regia e la drammaturgia con Francesco Niccolini.

Lo spettacolo ci restituisce frammenti della vita privata di uno degli uomini più preziosi del Novecento.

Attraverso le lettere dal carcere ai familiari, la sua amata Julka, i figli Delio e Giuliano, l’anziana madre, il fratello, destinatari di un epistolario emozionante, si delinea la figura di un uomo che non si è mai piegato nonostante le cattive condizioni di salute e la spaventosa situazione del mondo carcerario e che ha provato fino alla fine a prospettare e delineare un modo per migliorare il mondo. Le sue lettere ai familiari sono un capolavoro di umanità, etica ed onestà spirituale, un romanzo nel romanzo, che raccontare in teatro è avventura sorprendente.

Allo spettacolo farà seguito la conversazione “LESSICO PER UN TEMPO INEDITO: L’EREDITÀ DEI MAESTRI” a cura di Alberto Altamura e Giacomo Pisani con i preziosi interventi di Lea Durante, docente universitaria e vicepresidente della International Gramsci Society Italia e di Fabrizio Saccomanno attore, coautore e regista. Un dialogo con il pubblico volto a riattivare un lessico ancora utile per dire la complessità del nostro tempo.

La rassegna “FUTURO ANTERIORE” inaugura il ciclo di spettacoli teatrali “Una Magnifica Stagione Ritrovata”, cartellone che riunisce le tre programmazioni autunnali di Teatrermitage – Malalingua e Teatro Kismet/Cittadella degli Artisti, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta.

Info: SPAZIOleARTI/Teatrermitage - Molfetta- tel 340.8643487 www.spaziolearti.it