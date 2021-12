Nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia quarta edizione dei “Gran Concerto di Capodanno 2022”

Sabato 1 gennaio 2022, alle ore 11, presso il Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia quarta edizione dei “Gran Concerto di Capodanno 2022”.

L’evento è organizzato da Pro Loco di Ruvo di Puglia e Comune di Ruvo di Puglia con il sostegno di Camera di Commercio di Bari e Confocommercio di Ruvo di Puglia e in collaborazione con Compagnia La Luna nel Letto, Associazione Amici della Musica di Ruvo di Puglia, Corale Polifonica “Michele Cantatore” e Vivai Greentecnic.

Il “Gran Concerto di Capodanno 2022” vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica “Città di Ruvo di Puglia”, diretta dal M° Mirella Sasso.

Le voci saranno quelle della Corale Polifonica “M. Cantatore” diretta dal M° Angelo Anselmi e dei solisti, il soprano Dolores Carlucci e il tenore Nicola Domenico Cuocci.

All’evento di quest’anno parteciperanno anche due Danzatori: Annarita De Michele e Fanel Coppola.

In programma musiche di Puccini, Verdi, Richard Strauss fino al “White Christmas” di Irving Berlin, nell’elaborazione di M. Frisina e all’immancabile brindisi finale sulle note di “Libiamo ne’ lieti calici” tratto da “La Traviata”

La kermesse musicale inaugura le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Pro Loco di Ruvo di Puglia, associazione sin dalla sua costituzione impegnata nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale della città.

Accesso con Super Green Pass.

Come da decreto legge “festività” del 23 dicembre 2021 per accedere in teatro sarà obbligatorio indossare mascherine del tipo Ffp2.

I biglietti sono acquistabili online sul sito VivaTicket https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/gran-concerto-di- capodanno/173112 , presso il Tabacchi di Maurizio Lobosco in Piazza G. Bovio, 41 e il botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia in via Sandro Pertini (dal 26 al 28 dicembre tra le ore 16 alle 20 e il giorno del concerto dal 1 gennaio dalle ore 9.30 fino alle 10.55.