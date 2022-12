Gran Concerto di Capodanno a Ruvo di Puglia per Luci e Suoni d'Artista

Ultimo appuntamento di Talos Festival in Luci e Suoni d'Artista, domenica 1 gennaio 2023 alle ore 11 al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia (BA), in via Pertini con la quinta edizione del Gran Concerto di Capodanno!



Sul palco la Banda Talos – Città di Ruvo di Puglia diretta dai maestri Vincenzo Anselmi e Rino Campanale. Una formazione di quasi 50 elementi da 15 anni in su che ha debuttato lo scorso settembre in occasione di Talos Festival eseguirà un programma musicale di valzer e danze fra tradizione e trascrizioni, scelto apposta per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.



La manifestazione Talos festival in Luci e Suoni d'Artista è iniziata lo scorso 7 dicembre, con il suggestivo rito dell'accensione, raccontato nel bellissimo video racconto in questa email.

Le installazioni luminose sono rimaste visitabili ogni giorno, e lo resteranno sino al 7 gennaio 2023 per le vie antiche della città di Ruvo di Puglia.



L'evento è organizzato da Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia APS in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, Bass Culture, Regione Puglia e Puglia Promozione.

TALOS FESTIVAL IN LUCI E SUONI D'ARTISTA

Gran Concerto di Capodanno con la Banda Talos

Domenica 1 gennaio 2023

Inizio ore 11 - Teatro Comunale di Ruvo di Puglia (BA)

Biglietti in vendita nel circuito VivaTicket, presso l'Info Point turistico in Via Vittorio Veneto e al botteghino del Teatro in via Sandro Pertini nei giorni di spettacolo e ogni martedì e giovedì ore 18-20.

Informazioni e prenotazioni al numero 080 3628428