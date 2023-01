Gran galà di inizio anno - i tre tenori

Il 7 Gennaio alle ore 20.45 presso la Chiesa Sacro Cuore di Mola di Bari prende il via STAGIONi_2023, la 29^ programmazione concertistica di A.G.ì.MUS. (Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali). Il consueto concerto di inizio anno conferma il tradizionale appuntamento con tutta la comunità per un augurio particolarmente sentito di ritrovata armonia e serenità.

Protagonisti del Gran Galà 2023 le splendide voci dei tre tenori Francesco Panni, Zi-Zhao e Francesco Zingariello che, insieme all’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata e al pianista Angelo Nigro, guideranno il pubblico in un appassionante viaggio musicale dal melodramma alle coinvolgenti melodie di Hollywood, con la dovuta tappa a Vienna, capitale del valzer.



“I tre tenori” è un grande show che, dopo il grande successo della tournée canadese, arriva ora anche in Italia con l’intento di omaggiare la voce di tenore intesa nella maniera più completa e versatile del termine.

Infatti i tre artisti si cimenteranno in un repertorio molto vario comprendente importanti arie d'opera (Nessun dorma, La donna è mobile),



Gli arrangiamenti sono tutti originali, a cura di Angelo Nigro, con un organico che prevede la contaminazione unita al tipico ensemble pop.