Dal Teatro Kismet di Bari in streaming il Gran Galà Lirico “Tutto l’amore del mondo”

Lunedì 15 marzo, alle ore 20.00, dal Teatro Kismet di Bari sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari https://www.facebook.com/ cittametropolitanabari/live/ il Gran Galà Lirico “Tutto l’amore del mondo” diretto dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli (vincitore a gennaio 2020 del premio speciale Golden Opera degli Oscar della lirica attribuitogli dalla Confederazione Lirica dei Teatri d’Opera italiani come uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra) e con la partecipazione del mezzosoprano Alessandra Volpe, apprezzata nei più importanti teatri del mondo come La Scala, Die Bayerische Staatsoper, The Metropolitan Opera, Glyndebourne Opera, Wno Cardiff, Zurich Opernhaus.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: “Preludio”, “Habanera” e “Seguidilla” da Carmen di George Bizet, “Sinfonia” da Cenerentola e “Ouverture” da La gazza ladra di Gioacchino Rossini, “Voi lo sapete, o mamma” e “Intermezzo” da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, “Stride la vampa” da Trovatore di Giuseppe Verdi e “Ouverture” da Don Pasquale e “O mio Fernando” da La Favorita di Gaetano Donizetti.