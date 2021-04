“Grande Buio – Tetralogia del coraggio”, il docu-live con Giò Sada

Venerdì 30 aprile 2021 alle ore 18 in prima visione su DICE.fm si potrà seguire l’evento online “Grande Buio – Tetralogia del coraggio”, un docu-live con Giovanni Sada, Marco Fischetti, Raffaele Stellacci e Pasco Pezzillo, prodotto da L’Acqua in Testa e Faro Records, per la regia di Luciano Parravicini. Dopo la première il video resterà disponibile gratuitamente sul canale Youtube di Giò Sada.



Un live nella forma di “teatro concerto”, in cui Giò Sada con il suo nuovo progetto Gulliver viaggia a vele spiegate dall’oscurità alla luce, tra mari in tempesta e spiriti misteriosi. Al suo fianco, insieme ai compagni di sempre Marco Fischetti e Raffaele Stellacci, anche Pasco Pezzillo, leader della band JoyCut, che arricchisce i brani del gruppo con raffinati interventi elettronici.



Trenta minuti circa per riscoprire l’esperienza della musica dal vivo in una nuova chiave, con due brani inediti e due brani tratti dal primo album di Gulliver, “Terranova”, rivisitati in una esclusiva versione per il live, intervallati da conversazioni in cui Giò e Pasco si confrontano sui temi alla base della loro musica, sull’importanza del contributo che l’arte può dare per la costruzione di una nuova rinascita.



L’artista barese si racconta, come artista e come uomo, in un viaggio scandito da immagini inedite, momenti narrativi e frammenti sonori che raccontano il percorso verso una nuova consapevolezza. Un cambiamento profondo che ha portato, tre anni fa, alla nascita del progetto “Gulliver”, metafora del percorso artistico di Giò verso il suo nuovo orizzonte musicale, svincolato dal legame con l’immagine, l’esteriorità, dal rapporto col pubblico attraverso il “personaggio”, in una dimensione di condivisione più rivolta all’essenza.



L’album “Terranova” è il prodotto di questa nuova prospettiva, che si traduce musicalmente in una serie di brani in cui la vena cantautorale di Sada incontra l’elettronica anni ’80 creando atmosfere straordinariamente intense, con la guida di Marco Fischetti, che ha seguito tutta la nascita del disco, dalla produzione artistica fino alle registrazioni e ai missaggi.

Fondamentale anche nella costruzione del disco è stato l’apporto di Pasco Pezzillo, tra i musicisti elettronici italiani più quotati a livello internazionale, la cui esperienza e sensibilità musicale hanno accompagnato Giò in questo percorso rivoluzionario.

Il documentario sancisce il cambio di rotta dell’artista, che con Gulliver affronta con coraggio un percorso nuovo, superando quell’“essere meccanico” in ognuno di noi, la voce “che scansa le difficoltà invece di affrontarle, si adatta all’idea che gli altri hanno di noi e del posto che dovremmo avere nel mondo”.

È già possibile prenotare il ticket gratuito tramite DICE.fm , una delle migliori piattaforme di

eventi online capace di intercettare la platea più vasta, al seguente link https://link.dice.fm/GoCbHuQ5pfb, in modo da ricevere un promemoria per l'evento in prima visione, con la possibilità di seguire e commentare il documentario in tempo reale.



“Grande Buio – Tetralogia del coraggio” è un video progettato e prodotto nell'ambito della “Programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021” - “REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”.

GRANDE BUIO (TETRALOGIA DEL CORAGGIO)

Interpretato da Giovanni Sada, Marco Fischetti, Raffaele Stellacci e Pasco Pezzillo

Per la regia di Luciano Parravicini

Prodotto da L’Acqua in Testa e Faro Records

Italia, 2021

Durata: 25 minuti



Gulliver:

Giovanni Sada (Voce, Chitarra, Basso)

Marco Fischetti (Batteria, Synth)

Raffaele Stellacci (Synth)

Guest:

Pasco Pezzillo from JoyCut (Synth and Sampler in “Grande Buio, “Anima”, “Terranova”)

Operatore: Michele Lucarelli

Regia luci: Angelo Tauro

Fonico di ripresa: Francesco Petrelli

Backstage: Claudia Piucci

Makeup: Sabrina Salandra

Assistente di produzione: Simona Ardito

Mix: DeathStar Studio

Speciale Guest: Roberto Corradino (performing “Grande Buio”)