Il giorno dell'Immacolata arriva a A Noci la Grande Casa di Babbo Natale

Babbo Natale arriverà in carrozza ed accompagnato da trampolieri, giocolieri, elfi, cantastorie, nataline e dalla sua street band e si avvierà verso il suo nuovo villaggio in Piazza Garibaldi. Nel contempo verranno inaugurati i mercatini ed accesa l’illuminazione e la filodiffusione con le musiche del Natale. Si accenderà la giostra e verrà aperta l’area con i pony ed i cavalli del centro equestre DG Arabian Stable, per la gioia di grandi e piccini.

Foto con Babbo Natale e piccoli doni per tutti i bambini.

Consegna la letterina a Babbo Natale, farai la foto con lui e riceverai un piccolo regalo!

Nel pomeriggio, inoltre, con la preziosa collaborazione del Vespa Club Noci Babbo Natale sarà in giro in vespa per le vie del paese.