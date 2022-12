Domenica 25 Dicembre 2022, dalle ore 22,00 si svolgerà una grande festa reggae di Natale presso il Margaret Club di (località Montedoro) S.N.,Giovinazzo BA, intitolata ''Dancehall Christmas Link Up''. Una serata di reggae e raggamuffin per creare aggregazione, amicizia e cultura. Parteciperanno all'evento, diffonderanno gioia ed amore con note e dolci melodie che producono vibrazioni positive sul Rhomanife sound system, i seguenti artisti: Zakalicious, Papa Buju. Masta G, Butra, Zio Pino, Shanty Crew, Smorf Sound, Murgia Thomas, Purple Crew Sala B Privè sweetlove Giuseppe Di Ceglie [all night long]. Un angolo di oasi a Giovinazzo, immersi nella natura a due passi dal mare. Luogo ideale per trascorrere il Natale in totale relax in nostra compagnia. L' evento si svolgerà al coperto all'interno della struttura. evento facebook: Dancehall Christmas Link Up | 25/12 Margaret Club, Giovinazzo -https://www.facebook.com/events/518809573604464 RHOMANIFE prossimi appuntamenti: 25/12/22 Dancehall Christmas Link Up | 25/12 Margaret Club, Giovinazzo #Giovinazzo (BA) - 28/12/22 SÏSMA SOUND soundsystem Kedros Club, Sannicandro di Bari (BA) - 06/01/23 CAFFÈ 79, Ruvo di #Puglia (BA) - 27/01/23 La vecchia caserma villacastelli (BR)