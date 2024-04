'Il Grande Gigante Gentile' in scena alla Casa di Pulcinella

Il Grande Gigante Gentile Il capolavoro di Roald Dahl arriva in teatro con tutta la sua magica e tenera bellezza con la Fondazione Aida di Verona Sabato 13 e Domenica 14 aprile ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella

Una storia per sconfiggere il pregiudizio e colmare le diversità ( Il GGG - Fondazione Aida. Dai 5 ai 10 anni)

Affacciandosi alla finestra nel cuore della notte, Sofia viene rapita da un misterioso Gigante. Assieme a lui scoprirà segreti spaventosi e affascinanti, del paese dei Giganti. Un’amicizia che li porterà ad escogitare un brillante piano per affrontare le proprie paure e vivere una vita migliore.

Il teatro è la storia di Fondazione Aida, una realtà culturale attiva e presente nell’ambito teatrale ormai da quarant’anni. La fondazione è riconosciuta dal MiC Ministero della Cultura, dal MIM Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione del Veneto. Con il Comune di Verona, Assessorati alla Cultura e all’Istruzione, sono attive numerose collaborazioni in particolare per le storiche rassegne dedicate alle famiglie e alle scuole.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5. Infotel. 080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

