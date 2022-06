Grano in festa a palazzo Settanni a Rutigliano

Palazzo Settanni e il Museo MuDiAS sono felici di annunciare il primo incontro culturale del “Calendario degli Eventi - Estate 2022”!

A dare il via alla programmazione estiva sarà una nuova e suggestiva mostra tematica, dedicata ai due simboli per eccellenza dell’identità rutiglianese: il #grano e l’#uva.

L’esposizione temporanea vanta della direzione artistica della creativa Associazione culturale Contaminazioni d’Arte che impreziosirà con opere originali la nostra dimora storica.

“DALLA TERRA AL CIELO. Il Grano e l’Uva”

è il titolo di questa mostra che sarà fruibile gratuitamente dal 2 luglio al 30 settembre nei seguenti giorni:

Venerdì dalle ore 18.00 - 20.00;

Sabato dalle ore 18:00 alle 21:00;

Domenica dalle ore 18:00 alle 20:00

Ad arricchire il progetto espositivo un inebriante incontro esperienziale inaugurale!

Mano alle agende, dunque! Vi aspettiamo:

Sabato 2 luglio 2022 per

"GRANO IN FESTA A PALAZZO"

Per l’occasione, interverranno:

- l’Associazione Culturale Contaminazioni d’Arte;

- Giovanni Boraccesi che ci parlerà di “Esempi di simbologia eucaristica nella suppellettile liturgica del MuDiAS”.

A seguire, la Terrazza Donna Giulia ospiterà un inedito Cooking show “Grano in tavola” a cura di Tortellino d’Oro - gastronomia dolce e salata, che ci delizierà con una cena degustazione conclusiva a tema #grano.

INFO UTILI:

Accoglienza: ore 20.00

Ticket: €18,00 a persona, comprensivi di incontro culturale e cena degustazione



