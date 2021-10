l Granteatrino di Paolo Comentale in scena a Mola di Bari con "La natura fantastica" ispirata ai racconti di Nicoletta Costa

Giovedì 7 e venerdì 8 ottobre (ore 17.30), al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, va in scena «La natura fantastica» della Compagnia Granteatrino, nuovo appuntamento con la rassegna «I bambini e le famiglie a teatro» promossa dalla Compagnia Diaghilev in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Mola di Bari (prenotazione obbligatoria al 333.1260425, biglietti 3 euro). Tratto da «L’albero vanitoso» e «La nuvola Olga» di Nicoletta Costa lo spettacolo diretto da Paolo Comentale prevede la coesistenza in scena degli attori Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio con i burattini e i pupazzi manovrati da Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla. Tra l’altro, Nicoletta Costa ha partecipato direttamente alla realizzazione dell’allestimento ideando personalmente i pupazzi e gli oggetti di scena.

Al centro dello spettacolo, diviso in due episodi, c’è una natura fantastica, della quale sono protagonisti gli alberi, le nuvole e gli animali, rappresentazione dei pregi e dei difetti degli uomini con l’obiettivo di trasmettere ai bambini i valori della solidarietà e dell’apertura nei confronti degli altri.

