Dopo il successo della prima Exhibition dedicata all’uva da tavola, il viaggio nell’innovazione in agricoltura targato Fruit Communication e Doctor Farmer è pronto a tornare. Lo fa giovedì 20 giugno, alle ore 15.00, con la Grape Exhibition – Wine edition.

Gratuito e aperto a tutti, l’appuntamento estivo con l’informazione e l’innovazione in agricoltura torna a distanza di un anno, carico di novità. L’obiettivo, però, si conferma lo stesso: partire dalle aziende più virtuose del territorio per scoprire tecniche innovative, condividere aggiornamenti in arrivo dal comparto e scambiarsi informazioni, idee ed esperienze.

A fare da sfondo alla Grape Exhibition – Wine edition sarà l’azienda agricola Polvanera, nel cuore della Puglia, con i suoi 100 ettari coltivati a Primitivo, Aleatico, Aglianico, Minutolo, Moscato, Falangina, Marchione e Bianco d’Alessano.

Nello specifico, la giornata porrà l’accento su diversi temi: dal microbioma del suolo e dall’impiego di robot per lavorazione sottofila e cimatura, fino alle prove di defogliazione e alla gestione della sostenibilità del suolo.

A guidarci tra vigneti, muretti a secco e paesaggi unici sarà l’agronomo dell’azienda agricola Francesco D’addabbo, mentre ad approfondire i focus della giornata ci penserà Luigi Tarricone, ricercatore del CREA di Turi.

Come di consueto, alle relazioni tecniche si alterneranno quelle dei referenti delle aziende partner dell’evento.

A seguire si terrà infine un gustoso buffet offerto dagli organizzatori che, tra qualche chiacchiera e stretta di mano, chiuderà così la Grape Exhibition – Wine edition.

L’evento prevede il riconoscimento dei crediti formativi professionali a tutti i regolarmente iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali.





Link per raggiungere l’azienda: https://bit.ly/3U3eVdV