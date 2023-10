A Gravina un mese di appuntamenti contro la violenza di genere

“Donne… il diritto di contare”. Questo lo slogan scelto dalla Consulta per la Parità e le Pari Opportunità per promuovere un calendario di iniziative finalizzate a richiamare l’attenzione della cittadinanza su un tema cruciale e tristemente attuale come quello della violenza sulle donne.

Eventi organizzati grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione degli istituti scolastici cittadini, che si svolgeranno per tutto il mese di novembre per approfondire il fenomeno della violenza di genere mantenendo alta l’attenzione della cittadinanza e soprattutto dei più giovani.

Sono 80 le donne uccise dall’inizio del 2023, tra cui ben 59 hanno trovato la morte in famiglia. Secondo l’ultimo report firmato dall’Istat, 36 donne sono state vittime del partner o dell’ex. In aumento anche i casi di violenza sessuale ai danni di donne, sempre più giovani, abusate da uomini altrettanto giovani e la cronaca degli scorsi mesi estivi ha messo in luce un fenomeno allarmante quale quello della violenza di gruppo. I dati Istat, infatti, sono ancora più allarmanti fuori dalle mura domestiche. La conferma arriva da uno studio sui motori di ricerca che ha evidenziato numeri preoccupanti su determinate ricerche on line: “è normale che il mio ragazzo mi picchi” è cercata 7.080 volte l’anno.

Il bisogno di sicurezza si evince anche da ricerche di metodi per difendersi: “Spray al peperoncino” è la ricerca più frequente, con un volume pari a 177.600 ricerche in un anno, ma anche “Corso difesa personale femminile” è cercata 2.040 volte l’anno. Se è vero che in Italia una donna su tre ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza, il fenomeno della violenza sulle donne, a volte minorenni, non è legato al luogo in cui avviene, al ceto di chi lo commette, all'estrazione sociale di chi lo subisce.

È una sottocultura trasversale, fatta di sopraffazione e di vuoto emotivo.

Il numero delle vittime è sempre in aumento.

Per tentare di arginare il fenomeno avviando campagne di sensibilizzazioni a cui seguiranno necessariamente percorsi di formazione e di consapevolezza del gender mainstreaming.

Per il prossimo mese di novembre sono diverse le iniziative organizzate dalle associazioni che afferiscono alla Consulta per la Parità e le Pari Opportunità che si sono fatte carico di organizzare e promuovere iniziative.

Tra queste Aps Philia, Associazione dilettantistica Centro Sportivo e Tempo Libero (CSTL), Fidapa sezione di Gravina, Il tao del Teatro, Masci, Punto GG e l’Associazione SEZIONAAUREA.

Di seguito il calendario completo:

Sabato 4 novembre, ore 15:30 - Area Fiera San Giorgio

Marcia silenziosa per alcune vie della città sino alla Residenza Municipale.

Ritrovo presso l'Area Fiera. Percorso: Via Spinazzola, Corso A. Moro, Palazzo di Città.

Inaugurazione calendario degli eventi

Domenica 5 novembre, ore 14.30 - Stadio “Vicino”

FBC Gravina “Un calcio alla violenza contro le donne” in collaborazione con l’Associazione SEZIONEAUREA

Venerdì 10 novembre, ore 10:00 - Sala Consiliare Palazzo di Città

Worshop “I diritti violati” a cura dell'Amministrazione Comunale e Consulta Comunale per le Parità e Pari Opportunità

Domenica 12 novembre, ore 17:00 - Palazzetto Via Dante.

Per dire No alla Violenza sulle donne, a cura dell’Associazione dilettantistica Centro Sportivo e Tempo Libero

Venerdì 24 novembre, ore 18:00 - Auditorium “V. Bachelet”

“La violenza sulle donne: prevenzione e coraggio - il ruolo delle organizzazioni non governative”, a cura della FIDAPA Gravina

Sabato 25 novembre, ore 18:30, Sala Opera Events (Sp. 53 per Matera)

“Le streghe son tornate” medley culturale a cura di Giada Trebeschi, Giorgio Rizzo e Angela Rossi, a cura di Aps Philìa

Domenica 26 novembre, ore 19:30, Pineta Comunale

“Marcia rosa” per le strade di Gravina.

Ritrovo presso la Pineta, a cura di OdV Punto GG

Venerdì 30 novembre, ore 18:30, Sala Opera Events (Sp. 53 per Matera)

Incontriamo “Viola e le altre” con Marina Cuollo, a cura di APS Philìa

Nell’ambito delle iniziative promosse per il mese di novembre la Consulta per la parità e le pari opportunità in accordo con l’Aps Philia e il Comune di Gravina ha coinvolto i commercianti della città a cui è stato chiesto di esporre un simbolo distintivo contro la violenza sulle donne al fine si sensibilizzare la più ampia fetta di popolazione.