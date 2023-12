Gratteri presenta il suo libro a Cellamare

Approfondire il tema della criminalità nella sua forma ormai ibrida, tra online e offline, e al contempo inaugurare una biblioteca, un presidio di cultura ma non solo. Sono gli obiettivi dell’iniziativa che ha organizzato il Comune di Cellamare, per il prossimo 11 dicembre alle 18 nella chiesa di Santa Maria Annunziata, con la presentazione del libro “Il Grifone”, scritto da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Vurchio, della direttrice del Festival del Libro Possibile, Rossella Santoro, e della dirigente scolastica, Maria Morisco, a moderare il dibattito con gli autori sarà il caporedattore del Tgr Puglia, Giancarlo Fiume. Al termine si proseguirà all’interno del Castello Caracciolo per l’inaugurazione della biblioteca comunale.

Proprio come la figura mitologica del grifone, riportano gli autori nel libro, la mafia oggi si muove in una sorta di ibrido tra realtà e web, con vecchi e nuovi traffici e con nuovi affiliati, lontani dalle vecchie immagini di picciotti rozzi e sfrontati, in favore di elementi sempre più competenti in ambito informatico e finanziario.