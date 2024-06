Spettacolo “Grill sound show” nella la nuova sede estiva sotto le stelle del teatro Bravò

Prezzo non disponibile

Venerdì 21 agosto, il teatro Bravò e lo Stardust inaugureranno la loro nuova sede estiva in via Massimi Losacco 4 a Bari con lo spettacolo “Grill sound show” con Giovanna Sette, Antonio Bellino e Miriell, una festa per il primo appuntamento di una stagione che vari spettacoli e concerti.

“Questo progetto nasce grazie alla collaborazione tra teatro Bravò e Stardust di Bari – ha spiegato Angelika Gregucci, titolare del teatro -. Abbiamo unito le nostre forze, ma soprattutto le nostre competenze per proporre, attraverso la formula del circolo privato, non solo eventi di spettacolo e musica ma anche appuntamenti nei quali potremo dare spazio all’enogastronomia, sempre legata allo spettacolo”.

Nicola Pignataro, Renato Ciardo e la Barisound sono solo alcuni dei nomi che si avvicenderanno nella sede estiva del teatro. Per l’inaugurazione ci sarà uno show fatto di canto, musica e danza. Giovanna Sette e Antonio Bellino, come hanno proposto spesso durante l’inverno nel locale di Corso Benedetto Croce a Bari, eseguirano evergreen della musica italiana e internazionale, accompagnati da una band. Ci saranno Lorenzo Macchia al pianoforte, Nicola Ottolino al sassofono e Michi Chiechi alla batteria. A completare il cast dello spettacolo sarà la ballerina ucraina Miriell, con le sue danze orientali.

“Abbiamo scelto di dare il via alla stagione – ha affermato Bellino - con uno spettacolo che abbracciasse vari generi. Sarà l’occasione per mostrare a tutti i presenti il concept di questa sede estiva del teatro, che avrà sempre l’arte al centro dei nostri lavori, ma che oltre agli spettacoli canonici, rappresentazioni teatrali e concerti, proporrà performance legate al food e al beverage”.

Il weekend del teatro Bravò, sotto le stelle, proseguirà con lo spettacolo “Libretto mala sanitario” di e con Nicola Pignataro che andrà in scena sabato alle 21 e “Una seconda possibilità” della compagnia Le battagliere, proposto domenica alle 21.

Sede estiva teatro Bravò / Stardust– via Massimi Losacco 4 – Bari

Infotel: 3398903522

Inizio spetatcolo: 21.00