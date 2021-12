Al Teatro Piccinni di Bari in scena lo spettacolo in tre tempi "Guarda come nevica"

Un unico spettacolo in tre tempi in un solo pomeriggio per "Guarda come nevica". Dopo due mesi e mezzo di tournée in giro per l'Italia, l'intera trilogia dedicata agli autori russi con la regia firmata da Licia Lanera sarà in scena (fuori abbonamento) domenica 19 dicembre, per la prima volta al Teatro Piccinni di Bari, per la stagione teatrale 2021/2022 del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese (primo spettacolo “Guarda come nevica 1. Cuore di cane” porta ore 15.30, secondo spettacolo “Guarda come nevica 2. Il gabbiano” porta ore 18.30, terzo spettacolo “Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale” porta ore 21.30).

“Guarda come nevica” ha cominciato il suo percorso nel 2018 con “Cuore di cane”, proseguendo poi nel 2019 con “Il Gabbiano”. Dopo aver affrontato il romanzo e la drammaturgia con Bulgakov e Cechov, nel terzo capitolo - I sentimenti del maiale - Lanera investiga i versi di Vladimir Majakovskij. Il terzo atto è al suo debutto cittadino.

domenica 19 dicembre 2021 / Fuori abbonamento

Compagnia Licia Lanera

Licia Lanera

LA TRILOGIA

GUARDA COME NEVICA

GUARDA COME NEVICA 1. CUORE DI CANE

di Michail Bulgakov

adattamento e regia Licia Lanera

con Licia Lanera e Tommaso Danisi Qzerty

co-produzione TPE – Teatro Piemonte Europa

GUARDA COME NEVICA 2. IL GABBIANO

di Anton Cechov

adattamento e regia Licia Lanera

con Vittorio Continelli, Mino Decataldo, Alessandra Di Lernia, Caterina Filograno,

Jozef Gjura, Marco Grossi, Licia Lanera, Fabio Mascagni

co-produzione Teatro Metastasio di Prato, TPE – TeatroPiemonte Europa

GUARDA COME NEVICA 3. I SENTIMENTI DEL MAIALE

di Licia Lanera

regia Licia Lanera

con Danilo Giuva e Licia Lanera

chitarra e voce Dario Bissanti

batteria Giorgio Cardone

basso Nico Morde Crumor

co-produzione TPE – Teatro Piemonte Europa – Festivaldelle Colline Torinesi

Orari GUARDA COME NEVICA TRILOGIA

1° spettacolo porta ore 15.30 - sipario ore 16.00

2° spettacolo porta ore 18.30 - sipario ore 18.30

3° spettacolo porta ore 21.30 - sipario ore 22.00

biglietti dai €10 in vendita al Botteghino del Teatro Piccinni e su VivaTicket

ABBONAMENTO TRILOGIA

SINGOLI BIGLIETTI

Botteghino del Teatro Piccinni

tel. 328.6917948

Teatro Piccinni

Corso Vittorio Emanuele, 84

Tel. 080 577 2465