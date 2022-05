Guernica59: omaggio a Pablo Picasso al Teatro AncheCinema

L’AncheCinema di Bari ospita sul proprio palco, in anteprima assoluta, il Guernica59 di Sergio Scarcelli, interpretazione scultorea dell’opera “Guernica” del grande maestro Pablo Picasso.

Lo scultore pugliese Sergio Scarcelli porta l’Arte a Teatro, presentando il suo multiforme omaggio a Pablo Picasso, al suo messaggio pacifista e al valore sociale dell’arte da trasmettere e valorizzare. In quest’ottica, il progetto scultoreo di Scarcelli si misura con il cubismo e celebra la nota opera “Guernica”, ispirata al tragico bombardamento, durante la guerra civile spagnola (1936-1939) ad opera dell’aviazione nazi- fascista.

Nella sua genesi, Guernica59 si pone come parabola artistica, performance culturale sui significati sociali e simbolici di una tra le più grandi opere d’arte che ha prodotto il XX secolo. Scarcelli rigenera a suo modo quel messaggio di dolore e denuncia contro la guerra, lo anima di vita e pensiero, ispirando anche le inedite note del Maestro Fabrizio Festa, del Conservatorio di Matera, che interagendo in maniera poetica ed osmotica con la scultura, si fondono in essa.

Dal 12 al 14 Maggio 2022

Vernissage 12 maggio ore 19:00

ANCHECINEMA