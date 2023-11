Doppio set al Teatro Forma con i GuerzonCellos e Antonio Laviero Trio

I Queen, i Nirvana e i Led Zeppelin per coppia di violoncelli. Ma ci sono altre escursioni nel rock accanto a classici della musica barocca e standard jazz arrangiati in modo davvero particolare nel repertorio del duo GuerzonCellos formato da Enrico e Tiziano Guerzoni, padre e figlio, incarnazione di energia e virtuosismo. I due musicisti saranno di scena per la stagione «Starting Again» dell’associazione Nel Gioco del Jazz, giovedì 9 novembre, alle ore 20.45, al Teatro Forma di Bari, all’interno di una serata che prevede a seguire un set del trio guidato dal talentuoso pianista lucano Antonio Laviero, vincitore del Dexter Jazz Contest 2022 e al debutto dal vivo con brani a propria firma, coadiuvato da Nunzio Maria Laviero al contrabbasso e Aris Volpe alla batteria.

Il Duo GuerzonCellos nasce, dunque, tra le pareti di casa. E già quando Tiziano, ancora giovanissimo, decide di farsi regalare il suo primo violoncello. Ma prima di arrivare a suonare in duo col padre, Tiziano sperimenta molte collaborazioni, con i Septem Musici, insieme ai quali nel 2009 vince il primo premio di musica antica di Padova, e in duo col pianista Nicolas Giacomelli, con cui trionfa al Concorso di Pianoro. Tiziano suona anche in diverse formazioni da camera, tra cui Arkè Orchestra e Cembal Orchestra, ma è con papà Enrico che inizia a sperimentare più compiutamente escursioni in mondi altri, dal jazz al rock. E gli arrangiamenti dei brani in scaletta, alcuni dei quali anche a firma del duo, sono tutti di Enrico e Tiziano Guerzoni, sia quelli realizzati per violoncelli acustici che per le versioni elettrificate dello strumento, celebrato in modo davvero eclettico con interpretazioni furiose dei classici barocchi e rivisitazioni del repertorio jazz e rock dentro una performance altamente sofisticata, nella quale trovano spazio influenze musicale del Diciottesimo secolo, elementi psichedelici, improvvisazione e sonorità folk.

Tra l’altro, la serata doppia con i GuerzonCellos e Antonio Laviero Trio è il primo di un pacchetto di tre appuntamenti (gli altri sono il 30 novembre con Freekind e il 20 dicembre con la Big Band G. G. Swing) per i quali l’associazione Nel Gioco del Jazz ha previsto una super promo con una riduzione di 10 euro sul costo dei tre biglietti e la partecipazione all’estrazione di un abbonamento per «Starting Again 2024».

Info e prenotazioni 338.9031130 – 351.2101227 - nelgiocodeljazz@outlook.it. Prevendite online su Liveticket e vendita al botteghino del Teatro Forma a partire dalle ore 16 del giorno dell'evento.