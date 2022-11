A Noci il grande evento gastronomico 'Il Gusto del Natale', vino, musica e sapori nel centro storico

Prezzo non disponibile

Con il grande evento gastronomico Il Gusto del Natale, in programma nelle serate di sabato 10 e domenica 11 dicembre, per due giorni sapori e colori avvolgeranno il centro cittadino di Noci Sarà una sagra dal sapore natalizio, con caldarroste prodotti e piatti della tradizione invernale murgiana accompagnati da una selezione di vini pugliesi serviti dai Sommelier AIS Puglia. La musica degli Skanderground, dei The Cozzalisti, dei Sambuca Shot, dei Qui Quo Quattro - Cover Band e della Conturband insieme all’allegria degli artisti di strada completeranno la magica atmosfera di una manifestazione imperdibile