Mario Biondi, Carmen Souza e tanti ospiti a Corato con Gustojazz, musica e gastronomia

GUSTOJAZZ - III edizione, Corato dal 21 luglio al 1 agosto 2021 - JAZZ & FOOD EVENTS

GUSTOJAZZ nasce dalla naturale evoluzione di due importanti attività già sperimentate sul territorio cittadino dedicate alla musica ed alla gastronomia che trovano il connubio ideale nell’evento che mira a rappresentare il più importante appuntamento culturale della città, con l’obiettivo di essere coinvolgente per i residenti, ma anche attrattivo per i turisti.

Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l’enogastronomia e la promozione del territorio.

La terza annualità di Gustojazz si ripropone l’obiettivo di rivitalizzare alcuni luoghi, quali il Chiostro del Municipio, il Parco Comunale Sant’Elia, Piazza Di Vagno, Piazza Sedile, Piazzetta dei Bambini, Piazza Abbazia, le vie del Centro Storico.

Dodici giorni consecutivi di concerti, eventi, con cinquanta attività tutte gratuite, dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica.

Attraverso le attività complementari turistiche e laboratoriali, il Festival offrirà l’occasione per apprezzare luoghi e scorci cittadini solitamente meno animati e poco frequentati.

Mercoledì 21 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 STREET FOOD e WINE EXPERIENCE: L’OLIO D’OLIVA

ore 21.30 CONCERTO DI CARMEN SOUZA con “The Silver Messengers”

Carmen Souza (voce e chitarra), Theo Pascal (basso elettrico/ dbass), Elias Kacomanolis (batteria/percussioni)

ingresso gratuito

Giovedì 22 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 APERITIVO IN JAZZ

ore 21.30 CONCERTO DI MICHELE FAZIO TRIO con “Free”

Michele Fazio (piano), Mimmo Campanale (batteria), Giorgio Vendola (contrabbasso)

ingresso gratuito

Venerdì 23 luglio – Piazza Cesare Battisti

ore 21.00 reading Vita esemplare di un uomo semplice a cura di Claudia Lerro

ore 21.30 CONCERTO DI CESARE DELL’ANNA con “Girodibanda”

ingresso gratuito

Sabato 24 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 STREET FOOD e WINE EXPERIENCE: L’ARTE CASEARIA

ore 22.00 GUSTOJAZZ PARTY – Dj Set a cura di FABIO TOSTI

selezione in vinile di musica Jazz, Bossa, Jazz House

ingresso gratuito

Domenica 25 luglio – Parco Comunale Sant’Elia

ore 21.30 CONCERTO DI MARIO BIONDI

biglietti in vendita online su vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati

Lunedì 26 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 APERITIVO IN JAZZ

ore 21.30 CONCERTO DI GAETANO PARTIPILO con “Boom Collective”

Angela Esmeralda (voce), Carolina Bubbico (voce e tastiere), Gaetano Partipilo (sax e tastiere), Federico Pecoraro (basso elettrico), Dario Congedo (batteria)

ingresso gratuito

Martedì 27 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 I PRODOTTI DI ECCELLENZA DI “CUORE DELLA PUGLIA” PER UN’ALIMENTAZIONE SANA E SOSTENIBILE

alimentazione sana in funzione di prevenzione salutistica e di benessere fisico

ore 21.00 COOKING SHOW

spettacoli ai fornelli con grandi chef pugliesi con degustazione finale

L’evento è realizzato in collaborazione con il Pastificio Granoro

ore 22.00 GUSTOJAZZ PARTY – Dj Set a cura di FABIO TOSTI

selezione in vinile di musica Jazz, Bossa, Jazz House

ingresso gratuito

Mercoledì 28 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 APERITIVO IN JAZZ

ore 21.30 CONCERTO DI STEFANIA DIPIERRO con “Base Terra”

Stefania Dipierro (voce), Mirko Signorile (pianoforte/ synth), Giuseppe Bassi (contrabbasso/ basso elettrico), Fabio Accardi (batteria), Antonio Oliveti (percussioni)

ingresso gratuito

Giovedì 29 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 APERITIVO IN JAZZ

ore 21.30 CONCERTO DI NICOLA CONTE con “Spiritual Galaxy”

Nicola Conte (chitarra), Carolina Bubbico (voce e tastiere), Filippo Bubbico (tastiere), Chelsea Como (voce), Logan Richardson (sax), Gregory Hutchinson (batteria), Luca Alemanno (basso e contrabbasso)

ingresso gratuito

Venerdì 30 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 APERITIVO IN JAZZ

ore 21.30 CONCERTO DI FABIO ACCARDI QUINTET con “Breathe”

Fabio Accardi (batteria), Seby Burgio (pianoforte), Gaetano Partipilo (sax), Francesco Poeti (chitarra), Giorgio Vendola (basso)

ingresso gratuito

Sabato 31 luglio – Piazza Abbazia

ore 20.00 STREET FOOD e WINE EXPERIENCE: i prodotti da forno

ore 21.30 CONCERTO DI ALESSANDRO BUONGIORNO QUARTET con “Sonido Tropical”

Alessandro Buongiorno (chitarre), Torindo Colangione (basso), Antonio Biancolillo (batteria), Enzo Falco (percussioni)

ingresso gratuito

Domenica 1 agosto – Piazza Abbazia

ore 20.00 APERITIVO IN JAZZ

ore 21.30 CONCERTO DI GABRIELE MIRABASSI TRIO con “Tabacco e Caffè”

Gabriele Mirabassi (clarinetto), Pierluigi Balducci (basso), Nando Di Modugno (chitarra)

ingresso gratuito