Omaggio a Eduardo De Filippo, “Ha da passà a nuttata” in scena a Conversano

Nuovo appuntamento per Ad Libitum che approda ufficialmente a Conversano. Giovedì 25 luglio, alle ore 21.00, il Giardino dei limoni ospiterà la produzione omaggio a Eduardo De Filippo, “Ha da passà a nuttata”: a lui, in occasione del 40° anniversario della morte, Epos Teatro dedica questo concerto per quartetto d’archi, clarinetto e attore.

Un appuntamento che rientra nella programmazione della decima edizione di Ad Libitum, la rassegna musicale che, in occasione del suo importante compleanno, ha allargato la propria offerta culturale alla città di Conversano già dallo scorso maggio, quando, nella Chiesa di Santa Chiara, è andato in scena Tableaux Vivants, anteprima di questo cartellone 2024.

Eduardo De Filippo è universalmente annoverato tra i maggiori drammaturghi del Novecento. Il suo Teatro spinge alla ricerca di una verità, che parte dalla concretezza umana dei protagonisti fino ad approfondirne l’originale pensiero filosofico, celato nelle sonorità viscerali dell’idioma partenopeo dall’autore. Memorie, poesie, teatro. Un percorso sulla “comunicazione difficile”, tema ricorrente nella drammaturgia eduardiana, attraverso la viva voce dei personaggi a lui più cari: da Gennaro Jovine di Napoli Milionaria! a Vincenzo De Pretore, fino alla celeberrima scena del caffè di Questi fantasmi! e l’esilarante poeta di Ditegli sempre di sì.

Un omaggio musicale “da camera”, per ritrovarci insieme nel suo camerino o in quel basso in cui da troppo tempo aspettiamo che passi “’a nuttata”.

Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti - molti dei quali under 35 - Ad Libitum è riconosciuta tra le maggiori manifestazioni per ricaduta in termini occupazionali, di offerta culturale, di valorizzazione dei luoghi e di formazione nel territorio del sud barese, tanto da ottenere anche il riconoscimento del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e della Regione Puglia.

HA DA PASSA’ A NUTTATA

Concerto per Eduardo

drammaturgia di Maurizio Pellegrini da Eduardo De Filippo

Musiche originali di Paolo Messa

Leonardo Cattedra, clarinetto

Carmine Scarpati, violino I

Silvia Grasso, violino II

Paolo Messa, viola

Sofia Ruffino, violoncello

Maurizio Pellegrini, attore