Hackathon Copernicus Bari 2022, la sfida gratuita per innovatori

Si terrà a Bari dal 27 al 29 maggio l'Hackathon Copernicus 2022, una sfida per sviluppatori, progettisti, innovatori, laureandi e laureati appassionati di analisi dati. Un'occasione per tutti coloro che vedono le loro idee come una risorsa per il futuro, in cui i partecipanti (divisi in squadre), partendo dalle immagini satellitari e dai dati del Programma Copernicus, dovranno ideare e creare soluzioni innovative per diminuire gli effetti del cambiamento climatico.



Tre sono le aree di intervento su cui i partecipati potranno scegliere di ideare e realizzare le loro idee: Insurtech, Infrastrutture, Città Resilienti.



Alla fine delle tre giorni ogni squadra esporrà il proprio elaborato a una giuria composta di imprenditori ed innovatori, che eleggerà la squadra vincitrice. Il gruppo vincitore avrà l'opportunità di continuare il loro percorso e di realizzare realmente la loro idea.



L'evento avrà luogo all'interno della Fiera del Levante presso il Centro Congressi.



Tutti i dettagli sull'Hackaton sul sito www.hackcopernicus.planetek.it .



La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario rispondere alla CALL: https://impacthubbari.typeform.com/to/ma8EISfu