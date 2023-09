Haiducii dal Battiti Live all'Arena Suzuki su Rai 1: protagonista della seconda serata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo aver partecipato al Battiti Live su Italia 1, la famosa artista rumena naturalizzata italiana e barese d'adozione Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, sarà protagonista della seconda serata del super show musicale Arena Suzuki dai 60 ai 2000 di Amadeus che andrà in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 27 settembre. Il suo 2023 è iniziato con il tour internazionale, toccando Germania, Austria e Svizzera, a cui hanno fatto seguito le pubblicazioni di Troppo Chic (Dragostea Din Tei) in collaborazione con Caffellatte e della sua nuova versione solista della canzone iconica degli anni Duemila e proseguirà in autunno con una serie di altri progetti televisivi e discografici. Dopo essere stata super ospite al Festival di Sanremo 2004 di Simona Ventura, la nota artista tornerà in Rai per esibirsi sulle note dell'iconico brano Dragostea Din Tei. Le tre serate di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, nate da un’idea di Amadeus, sono state annunciate durante il Festival di Sanremo e hanno registrato il sold out in pochissimo tempo. Andranno in onda su Rai 1 in prima serata sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Sarà un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successi immortali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 e che torneranno a riecheggiare in un’atmosfera di festa nel vero tempio della musica: l’Arena di Verona. Un cast stellare di oltre 40 artisti che alternerà le proprie hit ai brani lanciati direttamente dal padrone di casa Amadeus, nel ruolo che ben conosce, quello di dj. Da dietro una consolle, che sarà anche quest’anno uno dei nuclei fondamentali della scena, con Dj Massimo Alberti, Amadeus farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist dai 60 ai 2000.