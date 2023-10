Halloween per bambini a Casamassima con Labirinto misterioso

Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Halloween per Bambini da 2 a 12 anni.

Come vivere una bella avventura? Labirinto mistero è installato in una zona recintata del Parco.. accesso a tutti bambini e i loro accompagnatori..

31 OTTOBRE 2023 Parco in Villa a Casamassima (Ba)

Quanto fa paura?

Va bene per tutte l'età..

Prenotazione inviate messaggio WhatsApp

ai numeri

Nico Pastore Sala Feste 347 547 6890

Mino Morgese 3287028243

Programma:

Ore 17.30

Ingresso QUOTA Bambino €5.00

+ € 1.00 accompagnatore

Ore 17 40 / 19.30

Visita al Labirinto misterioso

Tema Halloween

Ore 18.00

Giochi con Mister M.M.

Siete pronti per un Halloween spettacolarmente spaventoso?

Ore 19.00

Box sorpresa per tutti i bambini

Ore 20.00

Giochi con Fantasma Clarissa

Il divertimento termina ore 20.30

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

Richiedi la posizione maps

Inoltre il Parco offre gratuitamente

> Giostrine per bambini

> Tavoli ping pong

> Tavoli Scacchi

> Campetto Basket

> Campetto Calcio

Area

Chiosco Bar caffetteria Snack Panini Fritturine Nachos

Parcheggio libero

(Evento in Parco)

Via Guglielmo Marconi

a CASAMASSIMA..(Ba)

CASAMASSIMA (BA)

PRENOTAZIONE CON MESSAGGIO

WHATSAP 347 547 6890